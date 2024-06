Još nekoliko dana pljuskova s grmljavinom. Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Pročitajte vremensku prognozu meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nad sjevernom i srednjom Europom je nestabilan hladan zrak, a nad Sredozemljem topla vlažna zračna masa. Mjesto sukoba zračnih masa je nad Alpama. U naredna četiri dana vrijeme će se brzo mijenjati, ciklona kod Islanda premjestit će se nad Britaniju, a nad Europu će s juga prodirati vlažan nestabilan zrak s Atlantika. Polje niskog tlaka nad Sredozemnim morem i ciklona nad Baltikom popunjavaju se i premještaju prema istoku.

Plitka ciklona nad sjevernim Jadranom i s njom povezana nestabilna zračna masa premjestit će se nad istočnu Europu, a kod nas dolazi do stabilizacije vremena.

DHMZ objavio prognozu za ljeto. Evo što nas čeka

Još smo pod utjecajem vlažnog zraka ciklone koja preko naših krajeva putuje na istok. U prvoj polovici dana vrijeme će biti pretežno oblačno s mjestimičnom grmljavinom i obilnim oborinama osobito u Gorskim krajevima i u priobalju. Poslijepodne odmicanjem oblačnog sustava prema istoku slijedi prestanak oborina i djelomično kidanje naoblake i to najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Promjenjivo oblačno s povremenim pljuskovima kiše.

Na Jadranu će puhati jako jugo, a krajem dana na sjevernom će okrenuti na buru. Temperature zraka u padu te će najviše dnevne biti u unutrašnjosti od 18 do 23, a na Jadranu od 24 do 29 na krajnjem Jugu.

Sutra postupna stabilizacija vremena uz povećanu naoblaku. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 11 do 15, na Jadranu oko 18. Mjestimice će još biti lokalnih grmljavinskih pljuskova i to uglavnom poslijepodne u Slavoniji i Baranji te na jugu Dalmacije. Poslijepodne razvedravanje na Jadranu uz dulja sunčana razdoblja.

Najviše dnevne temperature zraka od 25 do 28. Na Jadranu će zapuhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, a na Kvarneru slaba bura.

Od petka sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, toplije.

Za vikend sunčano i toplo s temperaturama oko 30C. Temperatura mora je od 22 do 25C. UV indeks od petka visok i vrlo visok.

