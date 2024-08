Doznajemo: Saborski zastupnici nisu ni počeli dogovore o novim ustavnim sucima. Jedna kandidatura je povučena

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Iako su i tijekom ljetnih mjeseci neki saborski zastupnici bili aktivni, iz glavnih stranaka potvrđuju za N1 da nisu dogovarali imena kandidata koje će predložiti za nove ustavne suce.

Dogovori će, najavljuju, početi čim se nastavi redovno zasjedanje Sabora 15. rujna. Dakle, dva mjeseca pauze izgubljena su, jer nije bilo dogovora za nove ustavne suce, njih 10 koji moraju biti izabrani do 7. prosinca. To tada im je, od 7. lipnja ove godine kada im je prestao mandat, produžen rok u kojem mogu obnašati funkciju sudaca Ustavnog suda RH. Inače, saborsko zasjedanje trajat će do 15. prosinca.

Veliki interes za Ustavni sud

Tijekom javnog poziva za ustavne suce pristiglo je 65 kandidatura, s time da je jedna, ona Marka Bonifačića, u međuvremenu povučena.

Među kandidatima je najviše odvjetnika, ali ima i profesora, te sudaca. Među njima ima onih koji bi se mogli svrstati u red dežurnih kandidata za sve funkcije u državi, no većinu ipak čine pravni i ustavni stručnjaci sa značajnim kredibilitetom. Pet bi ih trebala izabrati vladajuća većina, a još pet opozicija.

Od deset ustavnih sudaca kojima ističe mandat pet ih se javilo na novom natječaju – to su Lovorka Kušan, Mario Jelušić, Rajko Mlinarić, Branko Brkić i Miroslav Šumanović.

Ostalih pet ipak ne žele još jedan mandat. To su Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Josip Leko i Davorin Mlakar. Ingrid Antićević Marinović, Mlakar i Leko na Ustavnom sudu bili su od 2016., dok je Arlović sudac ustavnog suda postao 2009. godine. Snježana Bagić na Ustavni sud došla je još 2007. godine.

Što ako ne bude dogovora?

Iako odluke Ustavnog suda nerijetko izazivaju polemike, mogućnost da se novi ustavni suci ne odaberu aktualni predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u razgovoru za N1 komentirao je ovako: “O tome ne bih želio ni špekulirati, ne znam tko će preuzeti odgovornost na sebe da državu dovode u blokadu, da dovode do državne i ustavne krize, mislim da si ni jedna politička stranka to neće dozvoliti, nastupio bi potpuni raspad sustava. Očekujem da Sabor izabere ustavne suce u ustavnom roku”.

