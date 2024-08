Žarko Puhovski: Thompson je poglavica svih hrvatskih kukavica

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Ilije Jandrića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.

Žarko Puhovski osvrnuo se na tragediju u Malom Lošinju, u kojoj su smrtno stradala tri mornara, te odgovorio na pitanje što je s političkom odgovornosti u ovom slučaju: “Problem je što oni nisu ništa napravili, nije problem što su reagirali sa zakašnjenjem. Naravno da imate stručna povjerenstva i da istraga traje, ali neki podaci se moraju znati. Radi se o neodgovornosti, prva razina odgovornosti je odgovarati na pitanja. Druga razina je da odgovor na pitanje bude istinit, a imamo slučaj da se na pitanja ne odgovara. Pobrkala se forma od sadržaja, kompanija se ne vodi na korektan način”, rekao je analitičar.

Plenković o nedolasku u Mali Lošinj: Učinili smo što je primjereno

“Premijer nije zaboravio reći da voli Thompsona, Selak Raspudić je filozofirala”

Puhovski je komentirao koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom, odnosno na izražavanje ustaških simbola po gradu te reakcije političara: “Premijer nije zaboravio reći da voli Thompsona. Oštru reakciju je imao Zoran Milanović, koja bi bila odlična da je dodao rečenicu kako prihvaća odgovornost što je njegova stranka legalizirala to znakovlje, ali to nije mogao reći. SDP nije ništa važno rekao, HDZ nije ništa napravio, Dragan Primorac je danima zbrajao što reći, a Marija Selak Raspudić je napravila profesionalnu sramotu, filozofirala je, a nije ništa rekla”, objasnio je analitičar.

Milanović osudio događaje u Imotskom: Za ustaštvo nema mjesta u Hrvatskoj

“Thompson je poglavica svih hrvatskih kukavica i to je domobranski sindrom koji se dogodio, ne ustaški. Što kaže domobran? Ustaše su malo pretjerale, ali treba ih razumjeti pa ipak su to naši dečki”, dodao je Puhovski.

“Plenkoviću to ide u prilog”

Puhovski je naveo da se Plenković svojom reakcijom vratio na razdoblje Ivice Račana: “Ne vidim pod kakvim je pritiskom Plenković, možda pod koalicijskim, ali ja mislim da njemu itekako ide u prilog to što se događa u Domovinskom pokretu. On ni tu nema ozbiljnog razloga za brigu, on ima i rezerve koje mogu biti mobilizirane, on nema problema nego se odbija jasno pokazati. I Milanović, nakon što je oštro reagirao, je počeo govoriti o tamnijima od nas i opet se malo igra lijevo, desno”, pojasnio je analitičar.

Hoće li Domovinski pokret opstati? Evo što za N1 kažu Radić i Penava Sanja Major: Kad je Grbin postao predsjednik stranke, čini mi se da se uplašio te pozicije

Unutarstranački izbori

Analitičar se osvrnuo na probleme u Domovinskom pokretu: “Dogodit će se pomirba i to će se pokušati primiriti, oni će pokazati da je interes najjače ljepilo, bez zajedničkog stava oni su potpuno nestali. Plenković treba par glasova i oni su likvidirani. Oni su imali ideje koje su otpale, nemaju više što raditi. Ako ne uspiju to riješiti, to će biti potpuni trijumf Plenkovića, iskoristit će ih koliko ih treba, a može doći i do novih izbora”, kazao je Puhovski.

Puhovski je komentirao i unutarstranačke izbore u SDP-u i kandidaturu Sanje Major: “Too good to be true, ali je ona očito nešto napravila čim je uzburkala vode”, naveo je.

“Problem je može li SDP sebe pozicionirati kao lijevu stranku, sada se prave mrtvi, nema ih i imate ljude kojima to odgovara”, dodao je Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jesmo li gotovi s toplinskim valovima za ovo ljeto? Čisti jetru, izbacuje toksine i topi masnoće: Svako jutro natašte popijte ovaj ljetni napitak od dva sastojka