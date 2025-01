Dabro se opet oglasio: Plenkovića sam upozorio na kriminal, šef mi je rekao da šutim

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro progovorio je o cijelom incidentu zbog kojeg je dao ostavku na poziciju, ali i o drugim detaljima, kao što su razlozi zbog kojih ima policijsku zaštitu.

“Pucao sam, nepromišljeno, glupo. Nemam pravo opravdanje. Ali snimka je iz 2022. godine, poslao sam je samo Mariju Radiću i pretpostavljam da ju je on proslijedio ljudima koji su čekali dobar tajming da ju objave”, kazao je za 24sata Josip Dabro.

Objava snimke ga nije iznenadila jer, kako tvrdi, od Nove godine prima prijetnje s raznih strana, koje je prijavio policiji i zbog toga dobio stalnu policijsku pratnju.

“Otkrio sam da je ogroman raspad sustava unutar Ministarstva. Neke se teme godinama stavljaju u ladice. Postoje ogromne manipulacije državnim zemljištem, ne postoje ugovori o najmu, zemlja se daje “velikim igračima” dok se male seljake uništava. Netransparentno se rade i potpore za tu zemlju, poticaji. Ogromne novce uzimaju neki ljudi koji na toj zemlji ne rade ništa, kao u slučaju krčkih pašnjaka”, ispričao je Dabro pa nastavio:

“Posebna priča su Hrvatske šume. Leglo kriminala. U olujama koje su poharale Slavoniju posljednje dvije godine u šumama je propalo i nestalo sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura. Upozorio sam premijera na to. Nitko se time ne želi baviti. Šef mi je rekao da šutim, da to javno ne objavljujem, ali želio sam da takvi mutni poslovi dođu do ljudi koji bi ih razotkrili.”

Na kraju, tvrdi da je bio budala iz razloga što je smatrao da će u Ministarstvu poljoprivrede moći napraviti neki red.

