Josipi Pleslić ex Rimac sud omogućuje da čuje tajno snimljene razgovore u koje je slučajno upala

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu nije danas potvrdilo optužnicu protiv Josipe Pleslić ex Rimac, bivše HDZ-ove državne tajnice, Dijane Vican, bivše rektorice Sveučilišta u Zadru i poduzetnika Ante Stanišića iz tvrtke Graditelj svratišta. Riječ je o trećoj optužnici protiv nekadašnje 'kninske kraljice' o kojoj će optužno vijeće, kako je danas odlučeno, nastaviti raspravljati tek za dva tjedna. Ipak, donijeta je zanimljiva odluka - Rimac će moći preslušati snimke razgovora iz tajnih mjera u koje je upala.

I u ovom slučaju obrana Josipe Pleslić ex Rimac tražila je uvid u tzv. inicijalne sudske naloge, kao i ostalu dokumentaciju na osnovu koje su istražitelji došli do nje. No, po prvi puta sud je odobrio da se preslušaju i tajne snimke razgovora u koje je Rimac tada upala. Te snimke napravljene su u postupku protiv određenih osoba iz ondašnjeg Ministarstva državne imovine dok ga je još vodio Mario Banožić.

Proces bi trebao biti nastavljen za dva tjedna.

Detalji optužnice

U ovom slučaju pak Rimac i Stanišić optuženi su da su između siječnja 2018. i svibnja 2020. dogovorili da će Rimac iskoristiti svoj utjecaj koji je imala kao bivša gradonačelnica Knina i saborska zastupnica, te državna tajnica, ne bi li tvrtki Graditelj svratišta osigurala unosne poslove s državom.

Za uzvrat joj je Stanišić, tvrdi USKOK, omogućio da bez plaćanja režija živi u stanu u Zagrebu koji je vlasništvo njegove firme. Osim toga obećao joj je, navodi se u optužnici, da će joj besplatno ugraditi opremu u obiteljsku kuću u Vodicama.

Urgirala kod rektorice

Uslijedio je, kako smo već javljali, posao sa Sveučilištem u Zadru. Naime, ono je tražilo isplatu garancije od Graditelja svratišta na iznos od oko 200 tisuća eura u postupku za “Izvođenje radova na izgradnji Studentske menze sa studentskim paviljonima i kolnim prilazom na lokaciji Novog kampusa Sveučilišta u Zadru”.

Graditelj svratišta javio se na taj posao no nisu ispunili sve uvjete, ali, nakon intervencije Josipe Rimac, navodi USKOK, kod rektorice Vican nisu morali platiti ni garanciju. Rektorica ju je, stoji u optužnici, na zahtjev Josipe Rimac opozvala.

Time je, navodi se, oštetila Sveučilište, dok je Graditelj svratišta imao korist.

Pogurala lošiju ponudu

Osim toga, optužnici dalje stoji da je Stanišić, nakon što je u predmetu nabave “Izvođenje radova na obnovi prijemne zgrade Osijek” HŽ Infrastrukture ponuda Graditelja svratišta bila tek treća po redu, od Josipe Rimac tražio da se za njega založi kod predsjednika uprave državne kompanije.

Istražitelji su rekonstruirali da je Rimac predsjednika uprave HŽ Infrastrukture tražila da se u drugim boljim ponudama u toj nabavi neovisno o stvarnom stanju pronađe greška. On, međutim, nije učinio ono što je Rimac od njega tražila.

Darovi za Josipu Rimac

Rimac je za to vrijeme, navodi se u optužnici, bez plaćanja režija stanovala u stanu Stanišićeve tvrtke, a on joj je ugradio i opremu u kući u Vodicama. USKOK tvrdi da je na taj način nezakonito stekla oko 6.500 eura.

USKOK je u optužnici predložio da se okrivljenicima protupravno stečena imovinska korist oduzme.

