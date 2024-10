Josipović: “Trebalo bi produžiti mandat predsjedniku, bez obzira tko to bio, pa da se izbori pomaknu na proljeće”

Podijeli :

Bivši predsjednik RH, Ivo Josipović, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao aktualna politička zbivanja.

Josipović se osvrnuo na 10 godina rada N1 televizije te podsjetio kako je velika razlika između razdoblja tada i danas.

“Mislim da je puno toga bolje funkcioniralo tada, kada pogledamo odnose unutar vlasti. Ja i gospođa Kosor smo imali različita razmišljanja, nikada nije bilo javnih svađa. Našli smo se tu i tamo, jedanput kod nje, jedanput kod mene i uvijek se tražio neki razum i kompromis”, rekao je.

Ključna razlika – kompromisa nema

“Ključna razlika je što danas kompromis više ne postoji. To je rezultat razvoja društva, a drugo je što smo ljudi i različiti smo. U nekim stvarima predsjednik može nešto više, ali u mnogima premijer može više. Takav sustav smo sagradili, ali ja nisam siguran da je on najdemokratskiji jer vidimo da se vlast može formirati ne voljom birača nego žetončićima i političkom korupcijom. Legitimitet takve vlade je lošiji od legitimiteta predsjednika”, dodao je.

Što se odnosa između predsjednika i premijera tiče, kaže da su to anomalije za koje neće biti lijeka ako ne dođe do velike promjene u društvu. O ideji da se mijenjaju zakoni koji bi budućem predsjedniku RH smanjile ovlasti kaže da je to neustavno.

“Ono što sam čuo da se planira je apsolutno neustavno… Ovo što Sabor odlučuje nije ustavno jer Ustav mu ne daje ovlast da odlučuje dvotrećinskom većinom o misijama koje nisu borbene i to je svima jasno”, rekao je.

Smatra da predsjednik Milanović nije slao to na Ustavni sud jer i njemu i premijeru odgovara ovakva rasprava.

“Ovo sve što se događa oko te NATO misije vidim kao borbu u unutarnjoj politici. Bilo bi strašno da tvrdim da predsjednik servisira ruske interese. Ako netko ima za to dokaze neka ih pruži, to nije teško dokazati, pogotovo kada je financiranje u pitanju. Stvara se sustavna kultura te kavge”, napomenuo je.

Datum predsjedničkih izbora

O potencijalnom datumu predsjedničkih izbora kaže da je i sam prošao izbore u božićno i novogodišnje vrijeme.

“Do toga smo došli tako što se poštivali ustavni rokovi nakon smrti Franje Tuđmana. Apsolutno je neprimjereno da se kampanje smještaju u to vrijeme. Trebala bi neka ustavna odluka, ili da se produži mandat predsjedniku, bez obzira tko to bio, pa da se izbori maknu na proljeće kada se mogu voditi kampanje i na otvorenom i gdje se građani fokusiraju na odabir. Sada birači nisu u najboljoj poziciji da prate programe, ni političari da prezentiraju te programe”, rekao je.

Što se tiče američkih predsjedničkih izbora kaže da čovječanstvo nikada nije dobro procijenilo što ga čeka. “Ovo je ozbiljan trenutak u povijesti, ne samo zbog rata u Ukrajini, nego i zbog ratova u Africi, Bliskom Istoku, previranjima u Južnoj Americi. Na prvi pogled mi se čini da nikada nismo bili bliže globalnom ratu nego što smo to danas. Vidimo kupuju se oružja i ulažu se milijarde. Ja bih više volio da se ulaže u obrazovanje, ali realizam je nešto drugo”, istaknuo je Josipović.

