Julijana Matanović izbačena iz HAZU-a: “Odaberite za svoje upitne odluke snažnijeg protivnika”

Podijeli :

Zeljko Hladika/PIXSELL

Julijana Matanović, književnica i profesorica, na Facebooku je objavila kako je primila dopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u kojem je obavještavaju da više nije članica HAZU-a.

Njezinu reakciju prenosimo u cijelosti:

“Stigla u Zagreb i pregledavam poštu. Dopis Akademije. Prestajem biti član suradnik, zahvaljuju se na suradnji. Za suradnika sam primljena u lipnju 2014. Nisam napredovala i križaju me. A napredovati mi nisu dali jer sam se 2017. udala za akademika. Razred za književnost me predlagao, Predsjedništvo nije dopuštalo. Pisala sam o tome, isticala sam da i sama mislim kako u Hrvatskoj ima puno pisaca koji su, prije mene, zaslužili biti redoviti članovi HAZU-a, ali sam progovorila o kršenju građanskih prava. Spominjala sam pravo na sudjelovanju u izbornom procesu, ako me Razred predloži. Ne ja sama. Nisam naricala, kako je to zaključio jedan ekspertni novinarski tim. Nigdje u pravnim aktima HAZU-a ne postoji članak koji bi priču o sukobu interesa opravdao. Ne postoji ni članak po kojem akademici ne mogu postati umjetnici i znanstvenici koji su navršili 70 godina. Šute i borci za prava starijih osoba. Ali ne postoji ni odredba prema kojoj član suradnik, koji ni nakon 10 godina nije izabran u redovnog člana, prestaje biti član suradnik. Donedavno je postojao reizbor.

Popila sam čašu vode i otišla na stranicu HAZU-a, proučila članove suradnike. Mene na stranicama više nema, izbrisana, ali ima suradnika koji su primljeni 1975. , 1980., 1992., 1994., 1997.,2002., 2006. U Razredu za književnost tri su člana suradnika, iz 1980., 1994. i 2000. godine.

Bez puno sam važnijih stvari u svom životu dotjerala do prvih mjeseci zrele dobi, mogu i bez HAZU-a. Samo, gospodo, ne vrijeđajte mi zdravu pamet. I odaberite za svoje upitne odluke malo snažnijeg protivnika! Na meni nije teško ‘trenirati strogoću’. I samo mi, molim vas, nemojte zahvaljivati”, napisala je Matanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znanstvenici otkrili da ljudi koji imaju ovu krvnu grupu žive najduže: “Rijetko obole od najtežih bolesti” Promjena vremena nakon toplinskog vala bit će burna! Temperature će pasti i za 15 stupnjeva