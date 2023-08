Jurčić: “Da proizvodimo hrane koliko trošimo, lakše bi podnijeli inflaciju”

Podijeli :

N1

Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i profesor Ljubo Jurčić gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je pričao o inflaciji i nedostacima hrvatskog gospodarstva.

Jurčić objašnjava kako inflacija uvijek zbog nečeg nastane te da je u početku razlog bio povećanje cijene energenata.

Toni Milun dao važan savjet o minusima u bankama: “Ako čekate, bit će kaos” HNB bankama daje 460 milijuna eura. To, kaže Švaljek, djeluje nepravedno, ali… “Zarade od turizma pa kupe sedmi, osmi stan. Takve treba oporezovati!”

“Ali kad inflacija prijeđe pet, šest posto nakon par mjeseci više nije bitan uzrok nego inflacija počne hraniti samu sebe. Taj se proces razvija i stvore se inflacijska očekivanja, kad vidite da svi dižu cijene pa i vi dignete. Uvijek se nađu špekulanti koji žele iskorisitti tu atmosferu da dodatno zarade.

Jurčić kaže kako je temelj ekonomske politike izgradnja strukture gospodarstva koja će biti otporna, pogotovo u vremenima kad nastupi inflacija.

“Inflaciju od osam posto puno lakše podnose građani ili zemlja koja ima 40 tisuća eura po glavi stanovnika, nego neka koja ima 15 tisuća, a mi nažalost spadamo u tu zemlju s 15 tisuća eura po glavi stanovnika. U kratkom roku može se napraviti ono što je hrvatska Vlada radila i što sam ja podržavao u početku za prvih 60, 90 dana da tim mjerama ublaži udar infalcija, ali u tom toku morala je napraviti mjere kako početi restrukturirati hrvatsko gospodarstvo da bude otpornije na inflaciju.”

Jurčić tvrdi da se s inflacijom ne može boriti izravno nego je važno stvoriti otporniji i učinkovitiji organizam, a to se radi pomoću ekonomske politike.

“U Hrvatskoj se o tome ne priča, glavna je priča da ćemo dobiti od Europe toliko i toliko milijuna ili da ćemo od turizma zaraditi. A nitko se ne pita što se to stvara u hrvatskom gospodarstvu. Recimo mi i bez turizma uvozimo 50 posto svinjetine, sad i više zbog svinjske kuge, uvozimo 60 posto povrća, 50 posto mlijeka. I sad se postavlja pitanje što smo napravili zadnje dvije, tri godine u proizvodnji mlijeka, mesa, povrća. Da mi proizvodimo onoliko hrane koliko trošimo mi bi već bili 30 do40 posto bolji, a onda bi lakše podnijeli inflaciju”, kaže Jurčić.

Ističe kako se političari umjesto ekonomskom znanošću previše koriste retorikom.

“Kad slušamo guvernera ili naše političare, kao da ekonomska zannost ne postoji nego je sve retorika, priča. Kad se nešto dogodi idemo retorički objasniti ‘nije tako loše kao što izgleda, a da mi radimo maksimalno dobro’, iako rezulatati u konačnici nisu onakvi kako se priča. Ali za dvije godine se moraju vidjeti rezultati ako je efikasna ekonomska politika”, smatra Jurčić.

“M imamo utjehu da se približavamo Slovačkoj, a to je zemlja koja pada jer se njihov model iscrpio. Nemaju jako gospodarstvo jer su jako gospodarstvo činile njemačke investicije u strojarskoj i elektro industriji. Oni nemaju svoj razvoj i svoju industriju Nijemci se povlače i Slovačka stagnira. Mi se ne penjemo gore, nego Slovačka ide prema dolje, a kad pogledamo ostale zemlje u tranziciji mi smo se najmanje razvijali, ne zadnjih 20, 30 godi zbog rata, nego zadnjih 10, 15 godina mi najmanje rastemo i nema ozbiljnog pitanja zašto je to tako, dodaje Jurčić.

Najveća je odgovornost na Vladi.

“Zadatak Vlade, ekonomske politike je dizanje dohtoka vlastitim građanima, ali da bi digli dohodak morate dići proizvodnju. Da biste digli proizvodnju morate dići dodanu vrijednost, morate dignuti tehnologiju, obrazovanje, organizaciju. I to je 80 ili 90 posto zadatak Vlade. Zašto su neke zemlje efikasnije ili manje efikasne? Sve analize do sada pokazuju da su zemlje visoke fikasnosti one koje su izrgadile efikasni državni sustav”, poručuje Jurčić, ponovno naglašavajući kako Hrvatska još uvijek ne postiže taj uspjeh.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO “Povlaštene mirovine idu za 180 eura, a nama koji imamo 300?!? Znate li što znači? Novi prometni znak na europskim cestama