Objavljene nove informacije o padu zrakoplova: Sve se dogodilo u 32 sekunde?

Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, u Novom danu je komentirao pad aviona pri čemu je poginuo šef Wagnera Jevgenij Prigožin.

Kamenjenckij smatra da je ovdje riječ o Putinovoj osveti. "Ili pojesti novičok ili izaći kroz prozor ili sjesti u krivi avion, to je ono kako završavaju Putinovi protivnici."

"Wagner je spreman za osvetu i to je najveći dramatizam za Rusiju u ovom trenutku", istaknuo je.

"Oni su rekli još prije smrti Prigožina, da ako se nešto dogodi s njima, drugi marš, ako krene u drugi marš, oni neće stati pred Moskvom. To najviše zabrinjava rusko rukovodstvo", dodao je.

Kamenjeckij ističe da Rusi prate što će se događati i kako će na sve reagirati Wagnerovci.

"Prije dva mjeseca je bio prvi marš i za to vrijeme kad su krenuli, nije bilo gubitaka u ruskoj vojsci, osim ruskih aviona. Nitko nije bio kažnjen, to je bio problem. Političko rukovodstvo nije nikako reagiralo i sad bi to moglo izgledati kao uvreda", kazao je, dodajući da je u Rusiji sada stanje napeto.

Kamenjeckij navodi da je sada ključno to kako će reagirati grupa Wagner. "Prigožin je bio vlasnik, a Utkin je bio zapovjednik. Putin ga je nekada nagrađivao, ali radi se o tome kako će Wagnerovci reagirati. To može dovesti do opasne situacije za rusku vlast i dovesti do još dramatičnijih zbivanja nego krajem šestog mjeseca."