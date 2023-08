“Kad se vikalo ‘Ubij Srbina’, predsjednica ništa nije čula. To dođe na naplatu”

Podijeli :

Bivši veleposlanik u Moskvi i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević bio je gost N1 Studija uživo, gdje je komentirao navijačke sukobe u Grčkoj.

Kovačević je najprije pojasnio kako Hrvatska može pružiti pomoć svojim građanima koji se nalaze u grčkim zatvorima. Pojasnio je da, unatoč prisutnosti diplomacije, postoje konzularne usluge koje Republika Hrvatska može pružiti uhićenim Hrvatima.

“Ako bi se slijedila uobičajena pravila, u ovome slučaju diplomacija nema što raditi. Riječ je o konzularnim uslugama koje Republika Hrvatska može pružiti svojim državljanima koji su pod istragom u Grčkoj. Te konzularne intervencije tiču se zakonitosti postupanja grčkih vlasti prema tim ljudima, osiguravanja na sudu i pred istražnim organima da se s njima komunicira na jeziku koji oni razumiju i u načelu ta konzularna pomoć svodi se na pomaganje u svakodnevnim potrebama”, kazao je.

Istaknuo je potom da nema razloga vjerovati da hrvatski državljani nemaju humane uvjete u Grčkoj. Pored toga, usporedio je rangiranje organizacije Freedom House koje se bavi ljudskim pravima te zaključio da pravosudni sustavi Grčke i Hrvatske imaju sličan status.

“Ako bismo sudili na temelju dominantnog tona u našim medijima, ispalo bi da je pravosudni sustav u Grčkoj suspektan i da je potrebna pojačana konzularna briga za te naše državljane. No ako usporedimo renking organizacije Freedom House, institucije koja se bavi proučavanjem ljudskih prava, onda u pogledu pravosuđa Grčka i Hrvatska imaju potpuno isti status. Nema razloga pretpostaviti da su ti naši državljani tamo podvrgnuti nekom diskriminirajućem tretmanu i do sada nije bilo dokaza za to. Ta histerija koja se razvila je, po mome mišljenju, nepotrebna”, smatra Kovačević.

Kovačević je razjasnio razliku između diplomacije i konzularnih usluga, naglašavajući da je diplomacija politička, dok su konzularne usluge tehničke i pravne podrške na stranom teritoriju. Također je primijetio da se pomiješali pojmovi, djelomice zbog određenih izjava političkih predstavnika.

“Djelomično je to i zbog garda predstavnika naše vlasti, pa i premijera, premda je on u puno većoj mjeri diplomatski postupio nego predsjednik. Ali ipak premijer govori da će s grčkim premijerom razgovarati o tim temama, ali što je realno očekivati? U kojim okolnostima se diplomacija angažira radi rješavanja takvih problema? To je bila uobičajena praksa u hladnom ratu. Jedna sila nije priznavala pravosudni sustav druge i obrnuto, suprotstavljene sile si nisu vjerovale. Tad bi na scenu stupila diplomacija. Pritom, za vrijeme hladnog rata, su najčešće uhićenici na jednoj strani radili poslove koji su ilegalni u državi u kojoj su zatečeni, a radili su za potrebe svoje države. Je li ta skupina od stotinjak ljudi imala specijalnu misiju Hrvatske? Očito da nije. Zbog toga nema razloga posezati za ne znam kakvim diplomatskim sredstvima. Osim toga, i Grčka je članica Europske unije i u tom smislu je obvezna provoditi vrlo visoke kriterije zaštite ljudskih prava, kao i Hrvatska”, govori gost N1 televizije, ukazujući potom i na moguće propuste hrvatske policije.

“Treba pustiti grčke vlasti da obave svoj posao do kraja, a pritom se kod nas u potpunosti zanemaruju mogući propusti naše policije. Naša policija je sama izvijestila da je znala za organizirano putovanje navijačke skupine, a pretpostavljam da su već registrirani kao izgrednici. Zašto naša policija nije poduzela ama baš ništa da ih pokuša spriječiti u odlasku u Grčku? Mislim da su razlozi politički za to. Nekad kad je policija postupila oštrije, bila je podvrgnuta i kritici javnosti, ali i političkim intervencijama”, rekao je.

Zapitao se potom i zašto se problem huliganstva do sada nije riješio.

“Tradicija tih navijačkih grupa kod nas je takva da su one povezane s politikom, ali i da ju je politika spremna koristiti kao pretorijansku gardu u eventualnim kriznim situacijama. Nije nikakvo čudo što je UEFA sada kaznila Dinamo i zatražila od Hrvatskog nogometnog saveza da nešto poduzme. Gle čuda, kako to da taj Savez nikako da izađe na kraj s tim huliganima, a predsjednik tog Saveza je zastupnik HDZ-a u Saboru?” dodao je.

Osvrnuo se i na posljednja događanja na hrvatskim tribinama. Torcida je, naime, tijekom utakmice Rudeša i Hajduka izvrijeđala bivšeg hrvatskog reprezentativca i trenera zagrebačkog kluba Roberta Prosinečkog, nazvavši ga četnikom, a mogli su se čuti i uzvici “Za dom spremni”.

“Za dom spremni na stadionu. To bi policiji trebao biti dostatni signal da isprazni taj dio tribine. Ja se sjećam vremena kad je cijeli stadion skandirao ‘Ubi, ubi Srbina’, a tadašnja predsjednica države, koja je sjedila na tribini, rekla je da ona ništa nije čula. Takvi propusti prije ili kasnije dođu na naplatu. Žalosno je da u skladu s vlastitom savješću i odrednicama vlastitog ustava nismo u stanju sami rješavati probleme, nego ih rješavamo tek kad neka instanca izvana počne inzistirati na tome”, kritičan je gost N1 televizije.

