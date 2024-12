Kako će situacija u Njemačkoj utjecati na Europsku Uniju?

Podijeli :

Politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Tihomir Cipek bio je gost Domagoja Novokmeta u N1 Studiju užvo. Osvrnuo se na trenutnu političku situaciju u Njemačkoj.

Danas se izglasava nepovjerenje njemačkom kancelaru Olafu Scholzu. Tihomir Cipek, politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, osvrnuo se na političku situaciju u Njemačkoj. Prijevremeni izbori u Njemačkoj, kaže Cipek, odgovaraju kancelaru Olafu Scholzu.

“Kršćansko-demokratska unija je htjela izbore što prije, da što prije pobijede i postanu predsjednici Vlade. Meni se čini da Scholz tu igra dobro. On je odjednom postao kancelar mira. Telefonira Putinu, razgovara i trudi se. Mirovne napore, koji nisu stvarni, će mu dio birača sigurno honorirati. Mislim da će uspjeti spriječiti potpuni potop socijaldemokratske stranke Njemačke koji se predviđao. Mislim da će se vratiti, koliko mogu. Politička paradigma je zapravo stvar prošlosti”, pojasnio je Cipek u razgovoru s Domagojem Novokmetom.

Što je zapravo dovelo Njemačku do ove situacije? Nakon prošlih parlamentarnih izbora, otpočetka su stručnjaci govorili da će to biti izazovna koalicija i bez onoga što im se dogodilo u mandatu. “To su uvijek izazovne koalicije. Ako imate stranke poput zelene, koja sebi prisvaja ideju moralne superiornosti, ljudi koji žele iz temelja promijeniti društvo tako da ga zaustave onda zaustave i koaliciju. Uvijek je bio veliki prijepor između liberala koji imaju politiku sve više kapitala te tržišta i zelenih koji jesu stranka kapitala i korporacija. Rekao bih da su stranka krupnih korporacija i to američkih. Ali zeleni se ipak ne mogu do kraja odreći svoje zelene agende: Električni automobili, vjetrenjače, solarne energije. Uvijek je dolazilo do velikih nesporazuma unutar koalicije. To je poskupljivalo energente, a svi ovise o tome, kao i njemačka industrija. Uz rat u Ukrajini, to je dovelo do sjecanja veza između Njemačke i jeftinih energenata, oni su jako poskupili. Ta koalicija je onda bila osuđena na propast”, istaknuo je Cipek.

Analitičar se osvrnuo i na smjenu ministra Christiana Lindnera. “Scholz je na taj način zapravo spriječio liberale jer se stranka doslovno raspadala. Kada liberali dođu na vlast – ni slobode ni tržišta”, kroz smijeh je kazao Cipek. “Počeli su gubiti, a onda su se htjeli vratiti. Prvenstveno tržištu. Zato je i najavio osnovu šef SPD-a njemačke stranke, a onda ga je Scholz vješto preduhitrio i rekao ‘ne, ne, ne, izvoli dati ostavku’. Sad ćemo vidjeti hoće li taj potez spasiti FDP da prijeđu izborni prag. Jer im se prije dva, tri izborna ciklusa dogodilo da ne prijeđu ni izborni prag. Onda su napustili ideju slobode i slobodnog tržišta”, kazao je Cipek te se osvrnuo i na budućnost zelenih.

“Zeleni se drže. Oni će dobiti oko deset posto, prema svim prognozama. Gube opet. Neće biti jaki kao što su bili, ali postoji puno ljudi koji imaju kozmopolitske iluzije da su agenti čovječanstva i da predstavljaju svijet koji dolazi”, prokomentirao je profesor te istaknuo da se “politika ne sastoji od moraliziranja”. “Politika se sastoji od rješavanja problema. Zeleni su se tu pokazali nesposobnima. Njih drži ideja moralnog dijela čovječanstva”, dodao je.

Na pitanje slaže li se da će doći do velike koalicije, Cipek je rekao da se nikada ne zna. “Šef zelenih je veliki menadžer. Savezništvo nije isključivo. Sve je moguće, ali najizglednija je velika koalicija koja i je jedna vrsta njemačke povijesti i daje stabilnost političkom sustavu”, smatra Cipek.

Koliko je CDU u situaciji da ostvari niži rezultat nego što bi realno mogao, zbog profila svog lidera, Friedricha Merza? “Merz je čovjek s puno rana. Najprije je sjedio desno do Angele Merkel, a onda ga ona polako počinje micati. Tu sada postoji stara frakcija vezana uz Merkel, a njega su mladi ljudi izglasali. Njegove izjave idu na rat, zaoštravanje odnosa. Manji dio njemačke javnosti to ne podržava. Pojavio se i jedan ozbiljan protivnik – AfD”, prokomentirao je Cipek te podijelio svoje mišljenje tko bi mogao biti uspješniji kandidat za kancelara.

“Bavarci neka ostaju na doručku uz svoje mutno pivo i bijele kobasice. Ipak su bavarski fenomen. Svaki put kada su pokušavali izaći iz Bavarske do Berlina, završili su u svom veleposlanstvu. Nisu uspjeli politički. Mislim da je kršćansko-socijalna unija specifičan bavarski fenomen, konzervativnija varijanta s jedne strane CDU-a, a s druge varijanta koja je otvorenija. Ima puno snažniju socijalnu notu. Tu je uvijek konflikt između CDU-a i CSU-a”, istaknuo je profesor.

“I u SPD-u je bila ideja da je Scholz možda manje dobar kandidat od ministra obrane Borisa Pistoriusa. Koliko je to realna opcija?”, pitao je Novokmet gosta. “Bila je realna opcija. Njegova popularnost je porasla među pristašama CDU-a. Vidi se da on, na neki način, nema prave supstance. U politici je teško smijenjivati vođu. Stranke, ako su mudre, ostaju uz vođu”, pojasnio je Cipek.

Kakva su predviđanja kada je u pitanju AfD? “Bit će jači nego ikada. Bit će druga ili treća stranka po snazi. Prognoze govore da bi mogli prestići i socijal-demokrate. Zanimljiv je fenomen da AfD uspjeva u istočnoj Njemačkoj. Trebalo bi analizirati odnos zapadne i istočne Njemačke. Istočni Nijemci se osjećaju zapostavljenima. Gorčinu projiciraju tako da glasaju za AfD”, smatra Cipek te dodaje da “u zaokruženom centru neće biti mjesta za AfD”. “Bit će parlamentarna stranka i postavljat će vrlo ozbiljna pitanja. Nije dobar način na koji se zaokruženi centar nosi s desnicom. Treba se pitati zašto su ljudi počeli glasati za AfD? To su isti birači koji su donedavno glasali za CDU i SPD”, istaknuo je Cipek.

“Svjedočimo krizi demokracije u Europi. Pogledajmo Francusku gdje imate lijevu stranku koja ne dobije mandat za sastav vlade, iako ima relativnu većinu. Pogledajmo Austriju. Imamo desnu stranku koja ima relativnu većinu pa nije dobila mandat za sastav vlade”, prokomentirao je profesor. Što se tiče Rumunjske, Cipek je istaknuo jednu problematiku. “Rumunjska je specifičan slučaj. Svatko tko kritički misli o politici – proglašava se ekstremistom ili proruskim političarom. To isto nije dobro razmišljanje”, smatra Cipek.

Nijedna stranka, misli Cipek, nema projekciju budućnosti. “Ideologije su sve slabije”, istaknuo je. “Nema velike razlike između SPD-a i CDU-a. To je taj zaokruženi centar. Vrlo malo mladih glasača razumije te razlike”, rekao je Cipek.

Dotaknuo se i jedne od izglednih situacija u Njemačkoj nakon izbora – velike koalicije. “Ta velika koalicija s jedne strane daje stabilnost. I ljevici i desnici se javljaju protivnici centra. Dobra pouka je Macron. Stvara centrističku liberalnu koaliciju. Dobije pravu desnicu i ljevicu. i tu manevrira. To se može dogoditi i u Njemačkoj”, smatra Cipek.

Može li AfD povući Njemačku? “Da bi vodili Njemačku, trebate prvo doći na vlast. To je za AfD jako teško. Neće”, rekao je Cipek. “Dva su straha. Jedan je strah sa zelene strane – o ekološkom zagađenju nestanku čovječanstva i drugi strah desne strane – da nestaju nacije. Zaokruženi centar između ta dva straha pokušava uspostaviti ravnotežu”, rekao je profesor za N1.

Kako će situacija u Njemačkoj utjecati na Europsku Uniju? “Neće biti posljedica. Pobijedit će, prema svim prognozama, CDU. To će se sve zaokružiti u EU. Teško je očekivati promjene unutar EU. Kada bi AfD pobijedio na izborima, onda bi se moglo govoriti o promjenama. Te opasnosti nema”, smatra analitičar.

Za kraj, Cipek je istaknuo da se “Europska unija nije uspjela formirati kao subjekt međunarodne politike”. “Unija se traži. Njemački birači su naviknuli na politiku centra. Mislim da je njemačko društvo demokratsko i da će se odlučiti za stabilnost”, zaključio je politički analitičar Cipek.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.