Kako se vlasti u četiri najveća grada spremaju za izbore: Novi tramvaji, plaže, škole, vrtići… a u jednom – svađa

Uobičajeno je da se uoči lokalnih izbora posvuda intenziviraju javni radovi, obnavlja ili gradi komunalna infrastruktura, a gradske i općinske vlasti građane "časte" besplatnim konzumiranjem nekih javnih usluga.

Iako, naravno, ima i projekata koji bivaju realizirani izvan predizbornog kalendara, ipak je znakovito da gradske i općinske vlasti znatan dio svojih aktivnosti tempiraju baš za zadnju četvrtinu mandata kako bi ostvareni i započeti projekti građanima bili u što svježijem sjećanju kada treće nedjelje u svibnju krenu na birališta.

Provjerili smo što su u tom smislu u komunalnoj sferi proteklih tjedana i mjeseci, a uoči lokalnih izbora, radile vlasti u četiri najveća grada u Hrvatskoj.

ZAGREB

U glavnom gradu pod vodstvom stranke Možemo i gradonačelnika Tomislava Tomaševića neminovni predizborni populizam intenziviran je već lani. Od 1. lipnja prošle godine svim Zagrepčanima s navršenih 65 godina omogućeno je pravo na besplatan javni prijevoz. A od 1. travnja ove godine isto je omogućeno i svim mladima do navršenih 18 godina. Od svibnja prošle godine Zagrepčani se mogu besplatno voziti i dotad preskupom sljemenskom žičarom.

Gradska vlast pohvalila se nedavno s deset novootovorenih dječjih vrtića i započetim radovima na još njih šest. Također i s pet novoizgrađenih i pet dograđenih osnovnih škola. Mjesec i pol dana prije lokalnih izbora obznanili su da će Grad u cijelosti financirati obnovu pročelja i krovišta višestambenih zgrada u središtu grada.

Nedavno su u promet puštena dva nova niskopodna tramvaja od ukupno najavljenih 80 novih, čime je tramvajski vozni park prvi puta osvježen nakon 15 godina. Povrh toga, najavljen je i početak gradnje novih tramvajskih pruga, prvih nakon 20 godina. Nedavno je otvoren podvožnjak Dubravica koji će rasteretiti vječne gužve na Aleji grada Bologne.

Dok je gradska oporba proziva za neuspjelo rješavanje sustava gospodarenja otpadom, vlast se hvali i sa 161 novim podzemnim spremnikom za otpad, i to opet u užem centru grada. Koncem ožujka gradonačelnik Tomašević predstavio je i projekt Centra za gospodarenje otpadom na Resniku.

Gradska uprava početkom godine se pohvalila se sa sedam pokrenutih, od osam zacrtanih, strateških kapitalnih projekata. To su Paromlin, Dom sportova, Bazen Špansko, Sarajevska cesta, Heinzelova, Stadion Kranjčevićeva i Podbrežje.

Rekli bi: tipični predizborni mjeseci u Zagrebu.

OSIJEK

Osijek je jedini od četiri najveća hrvatska grada u kojemu je na vlasti HDZ. U grad je u proteklom mandatu mnogo uloženo odozgo, iz državnog, a i odozdo iz lokalnog proračuna. Stoga gradonačelniku Ivanu Radiću mnogi predviđaju izbornu pobjedu i novi mandat.

Jedan od ključnih poteza s predizbornom notom Radić i gradska vlast povukli su prošle jeseni kada je Grad preuzeo posao naplate parkiranja nakon što je 26 godina koncesiju imala privatna tvrtka Elektromodul. Novi koncesionar je Gradski prijevoz putnika (GPP) tvrtka u vlasništvu Grada, ali s poslom će krenuti tek na ljeto, nakon izbora. U međuvremenu, navodno dok se ne uspostavi novi sustav upravljanja parkiranjem, u cijelom gradu parkiranje se ne naplaćuje. Višemjesečno besplatno parkiranje može se shvatiti kao predizborni poklon građanima, iako je ta odluka izazvala parkirališni kaos.

Zimus je i osječka vlast, poput zagrebačke, objavila da od 1. svbnja (dva i pol tjedna prije izbora) svi osječki umirovljenici i osobe starije od 65 godina imaju besplatan javni gradski prijevoz. Osim toga i u Osijeku su nedavno, kao i u Zagrebu, krenula dva nova niskopodna tramvaja – prvi takvi nakon čak 43 godine. Ukupno će ih biti deset.

U Osijeku se proteklih tjedana i mjeseci obnavljaju ili su već obnovljene mnoge prometnice, nogostupi i parkirališta, grade se i kružni tokovi, a uz postojećih 69 kilometara biciklističkih staza u tijeku je izgradnja novih u dužini od devet kilometara. Gradonačelnik Radić nedavno se pohvalio najvećim ulaganjima u dječja igrališta u posljednjih 30 godina. Izgrađeno je i pet novih dječjih vrtića.

Osim toga, gradska vlast ove izborne godine daje umirovljenicima najveće uskrsnice dosad pa će nakon povećanja cenzusa oko 11 tisuća umirovljenika s mirovinama nižima od 500 eura dobit će uskrsnice u iznosima od 60 do 120 eura.

SPLIT

U Splitu, gdje je na vlasti stranka Centar, a gradonačelnik je lider te stranke Ivica Puljak, prije desetak dana pohvalili su se najvećim investicijskim ciklusom u zadnjih 50 godina. Prošloga tjedna Gradsko vijeće dalo je zeleno svjetlo zaduživanju Grada kod Europske investicijske banke za 79 milijuna eura namijenjenih za kapitalne projekate te zaduživanje gradske tvrtke Split Parking za 35 milijuna eura.

U Splitu su s približavanjem izbora zahuktali i javni radovi. Na najvećem gradilištu, plaži Žnjan, radovi vrijedni 45,5 milijuna eura privode se kraju taman da bi bili završeni pred same izbore. Žnjanski plato, kako to vole reći tamošnji gradski oci, najveće je gradilište u novijoj povijesti Splita, a sve kako bi na koncu, po Puljkovim riječima, grad dobio “jednu od najljepših plaža na Mediteranu”.

U Splitu se trenutno grade i dva velika dječja vrtića te tri školske dvorane. Gradi se i šetnica, novi splitski lungomare, od Duilova do Stobreča.

RIJEKA

Za kraj smo ostavili Rijeku, grad čiji je ovogodišnji proračun od 226,4 milijuna eura rekordno visok, ali i grad u kojemu bilježimo najmanje komunalnih radova i infrastrukturnih projekata koje bi mogli upisati u rubriku predizbornih aktivnosti.

Razlog tomu vjerojatno leži u tome što je unutar gradske vlasti, točnije u gradskom SDP-u, još u studenome prošle godine došlo do trzavica kada je gradsko vodstvo stranke odlučilo da njihov član i aktualni gradonačelnik Marko Filipović na bude ponovno kandidat za tu dužnost, nego da to bude njegova zamjenica Sandra Krpan. Filipović je isprva stoički to primio, a potom sve lošije. U veljači je svojoj zamjenici i nesuđenoj nasljednici oduzeo ovlasti, a sukob je kulminirao njegovom (ne)očekivanom odlukom da na izbore izađe kao nezavisni gradonačelnički kandidat. Bit će da se dio tog konflikta odrazio i na predizborne aktivnosti gradske vlasti kojih gotovo i nema.

Najava gradnje dviju kvartovskih javnih garaža i sadnja dvjestotinjak stabala, uz uobičajene komunalne radove, nisu ni blizu onima zahuktalima u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Najveća investicija u Rijeci trenutno je izgradnja terminala Rijeka Gateway. Riječ je o projektu iza kojega stoji istoimena tvrtka te još dvije kompanije. Grad će, naravno, imati ogromne koristi jer bi tim projektom trebao opet postati jednom od najvažnijih kontejnerskih luka u ovom dijelu Europe.

Jesenas, dok je još bio uvjeren da će ponovno biti kandidat SDP-a za gradonačelnika, Filipović je najavio za ovu godinu završetak projekta energane, početak uređenja sportsko-obrazovne zone Trsat, izgradnju POS-ovih stanova na Zametu, ulaganja u ceste, javne površine, školske, sportske i kulturne objekte te još mnog toga. No, razvoj događaja pažnju najviše fokusira na njegov sukob s dojučerašnjim stranačkim drugovima. Čak je ovih dana izjavio kako si SDP odlukom da ne kandidira njega nego njegovu zamjenicu “nije pucao u nogu, nego u glavu”.

