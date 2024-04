Kako je bilo u logoru Jasenovac? “Gladan, žedan, od ustaša sam tražio vode… Gledao sam kad su mi umrle dvije sestre”

Podijeli :

79. je godišnjica sjećanja na žrtve Jasenovca. Osim premijera i ministara u Vladi, stigla je i oporba, ali ranije pa je bliski susret izbjegnut. Ove godine i bez predsjednika države koji je poslao svog izaslanika. U službenom protokolu nije sudjelovao predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus koji nije zadovoljan suradnjom s Vladom.

79 godina od proboja logoraša koji su se pokušavali spasiti od sigurne smrti pod ustaškim režimom u Jasenovcu. Emocije pod Cvijetom su i danas teške. Suze i dalje teku. A politika i dalje razjedinjena.

Predsjednik Milanović u kolonu sjećanja poslao je predstojnika Ureda Orsata Miljenića.

Na komemoraciji uz premijera Plenkovića stajali su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministri.

No u službenom protokolu, bez predsjednika Židovske općine Zagreb Ognjena Krausa. On je počast žrtvama odao sam i pojasnio razloge: “Za vrijeme predsjedanja IHRA-e nije učinjeno ništa od dogovora, a to je recimo obilježavanje mjesta stradavanja logora i tako dalje. Potpisali smo ne znam koliko deklaracija. Uglavnom što se tiče imovine, itd. Ništa od toga nije učinjeno.”

Premijer Plenković ima drukčiju percepciju. “Sve ono što smo mi napravili je hrvatska javnost jako dobro vidjela. Imali smo velike skupove, velike sastanke, velika obilježavanja, različite događaje koji su komemorirali Holokaust i mislim da je to predsjedanje coijenjeno iznimno uspješnim od svih naših partnera koji su boravili u Hrvatskoj boravili proteklih mjeseci.”

Izraelski veleposlanik je zadovoljan, ali i on tvrdi – mjesta za napredak u očuvanju uspomene na žrtve logora smrti – ima.

“Da se ovo mjesto poboljša u skladu s 21. stoljećem, a da i dalje bude refleksija povijesnih istina. Ima još mjesta za istraživanja i za predstavljanje na mnogim jezicima. Ovo bi trebalo biti mjesto za educiranje mladih naraštaja”, kaže izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren.

I lijeva oporba počast je odala u vlastitom terminu. Većinom bez komentara. Osim Sandre Benčić koja je ususret europskim izborima podsjetila da je režim u Jasenovcu bio planski dio ustaške politike.

“Zato da bi se upravo u osvit europskih izbora i onoga što nas iza toga čeka i činjenice da u Europi i diljem svijeta imamo ozbiljno dizanje stranaka koje svoju politiku temelje na strahu, na mržnji prema drugom i drugačijem. Da se prisjetimo kako takve politike se na kraju pretvaraju u ovakva mjesta”, kaže Benčić.

Vijenac za stradale položio je i predstavnik Svjetske organizacije Roma. Njegovi su roditelji bili zatočenici u Jasenovcu. Smatra da je odnos prema Romima i danas tabu tema.

“Bez obzira na vjeru, naciju i boju kože, stradali su nevini. Naša se prošlost ugasila kao da je mrak. Tabu tema. O Romima nitko nije rekao danas ni par riječi. Svi su ljudi iz raznih vjerskih nacija nešto rekli. Ja sam došao kao Rom ovdje danas da kažem nešto. Što me boli, što me muči…”, rekao je Tofko Dedić iz Svjetske organizacije Roma.

Ljude boli upravo činjenica da se ni nakon 79 godina politika ne može usuglasiti i jedinstveno odati počast.

“Danas je samo politika u pitanju. Ovo nema veze s ovim jadnicima koji ovdje leže i koje je Sava odnijela…”, kaže kroz suze Ivanka.

Ivan i Mile preživjeli su logor smrti. S bolnim su uspomenama doživjeli 90-e. “Zlo, ubijanje, logor je bio i prošao. Tragedija je ovo što se sada nastavlja negirati žrtve”, kaže Ivan. “Gladan, žedan, od ustaša sam tražio vode, dobio sam, pričao sam. Spasio sam dvije sestre, dvije su umrle, gledao sam kad su umrle”, ispričao je drugi zatočenik logora Jasenovac Mile Vukmirović.

Nade za očuvanje uspomene ipak ima. U koloni i neka mlada lica.

“Htjele smo saznati nešto više o Jasenovcu i njegovim žrtvama i kako je to sve izgledalo u to vrijeme”, rekla jenašoj Tei Mihanović Teodora Cvijanović.

To vrijeme Dušan Gojković neće zaboraviti dok je živ. “Teško je govoriti, riječi stanu… Užas, spaljeno selo. Otac strijeljan. Stric zaklan. Što da kažem više… Jako teško, jako teško, ali moramo doći da ne zaboravimo. Lijepo je to vidjeti. Da nismo sami…”

