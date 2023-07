Kako se Hrvati snalaze za ljetovanje? “Plaćam 35 eura noć u kolovozu”

Podijeli :

Jasno je već nekoliko sezona da je era jeftinog ljetovanja na hrvatskom Jadranu gotova. Da je sedam dana na moru u špici sezone mnogim Hrvatima samo san, potvrdilo je i nova Eurostatova procjena prema kojoj od stotinu Hrvata njih 42 lani nije imalo dovoljno novca za tjedan dana ljetovanja. U tom smislu lošiju statistiku u EU imali su samo Rumunjska, Bugarska i Grčka. Razgovarali smo s turističkim agentima i građanima. Tko putuje snalazi se na različite načine, ali ima i rekordera potrošnje.

Kristina je bila čistačica više od 40 godina. Pet godina je u mirovini, ni ovo ljeto ne može na more.

“Moji unučići idu, i mama i tata idu. Ja ću ostati u Zagrebu. Da je financija bolja išlo bi se, da. Nije moguće uštedjeti. Pa to bi trebalo onda cijelu godinu štedjeti i uštedjeti 8-10.000 kuna. A to se nemre od te mirovine. Nije mi žao što ne idem na more jer imamo tu Jarun, i tu je najbliži bazen Šalata”, rekla je.

Hrvati masovno odlaze na ljetovanje u susjedstvo: “Čudi nas da ih ima toliko”

Nakon što je doveo u red gradsko zelenilo, Ivan se veseli skorom godišnjem odmoru. Visoka sezona ali našao je povoljno odredište.

“Plaćam 35 eura noć u Maslenici, u kolovozu. Kako sam našao tako povoljan smještaj? Prek’ jednog prijatelja! Da, prijavljuje smještaj”, otkrio nam je.

Najpovoljnije je noćenje kod rodbine i prijatelja. Hotelski gosti mogu proći za stotinjak eura na dan. Budžetiranje podrazumijeva niz snalaženja.

Idem dok djevojke dolje, ona ima apartmane. Proći ću bolje nego drugi. Što se troškova tiče, pa to ono, većinom pekarice i nešto na brzaka. Idemo na ljetovanje u Crikvenicu. Koliko je noćenje? 100 eura. Ne bi rekla da je polupansion. A lijepo je. Svatko voli otići na more. Svatko!

Cijene su ovog ljeta na našoj obali otišle gore do 30 posto. Što je one koji mogu i žele putovati zainteresiralo za druga mediteranska tržišta.

“Cijene su bitno porasle i netko s prosječnom plaćom teško da si može priuštiti ljetovanje na Jadranu. Netko tko dobro zarađuje i ima više novaca taj će uvijek putovati. U tome je tajna. Ali, ljudi se snalaze na različite načine, predsezona/posezona. Pa možete otići u Tunis ili Tursku za bitno niže novce nego na Jadranu”, kaže nam turistički agent.

Prodaja agentima nije pala. To je priča svih koji mogu i žele na ljetovanje. Među njima ima i obitelji i umirovljenika koji otplaćuju put na maksimalne rate.

Na Jadranu možemo neku srednju cijenu za četveročlanu obitelj koja uključuje dvoje djece do 12 godina je oko 2000 eura. Uključen je hotelski smještaj i polupansion. Ali vi ste mogli u Tunisu i Egiptu bookirati svoj odmor već za isto 2000 eura, u to je uključen avion i kao obitelj doživjeli ste nešto novo, posjetili neku novu destinaciju. U Turskoj ste u nekakvih 4 zvjezdice hotelu mogli bookirati aranžman za sedam dana s all inclusive, što znači da imate uključena sva pića i sve obroke što znači da nekakvih dodatnih troškova ovdje uopće niti nema.

Kao što smo se prošle jeseni čudili kako su prodani svi aranžmani s navijačima za Katar, a stajali su preko 5.000 eura, tako i u ovoj priči ima onih koji si mogu priuštiti Maldive za četveročlanu obitelj od 20.000 eura. Za društvo, naravno, postoji puno više briga od ljetovanja. Sedam posto stanovništva ne može si priuštiti grijanje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.