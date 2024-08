Kalinić: Što može hrvatski špijun špijunirati u Srbiji, i jedni i drugi smo zaostali u 20. stoljeću

Podijeli :

Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića. Komentirao je odnose predsjednika i premijera, koji su ponovno zaoštrili, ovaj put nakon priče o predsjednikovom korištenju vojnog helikoptera, a govorio je i o drugim aktualnim temama.

Predsjednik Republike pozvao je, podsjetimo, VSOA-u da ispita tko odaje informacije o njegovom kretanju.

Kalinić smatra da će i šef SOA-e i VSOA-e biti naklonjeniji jednoj strani u ovoj priči. “I jedan i drugi ovise o premijeru pa će biti naklonjeniji njemu nego predsjedniku. Postoje sigurnosni razlozi zbog kojih se to upotrebljava. Ta dva nesretna brda koja upropaštavaju Hrvatsku već dugo vremena bi se trebala dogovoriti jer ovaj igrokaz za narod je nepotreban. … Volim kad se oni koji su se 91. do 95., izbjegavali voziti u helikopteru, sad voze. … Kad vidim tko su predsjednički kandidati, tko je kandidat HDZ-a, mislim da je to igrokaz da se prikrije da su se unaprijed dogovorili tko će pobijediti na predsjedničkim izborima koji slijede”, uvjeren je.

Na pitanje je li problematično ako netko zaista dostavlja podatke o letovima predsjednika Republike, Kalinić kaže: “Naravno, u uređenim državama to se ne bi smjelo dogoditi. To su troškovi, uvijek je trošak da se leti. Štićena osoba se prebacuje s točke A na točku B, da se izbjegnu prometna zaglavljenja. Trošak je i kad helikopter stoji, sve ima svoju cijenu. Mislim da je bolje da se što više leti da piloti imaju što više sati naleta. Sad… Je li važno da netko ode na Sinjsku alku ili ne ode…”, kaže.

Slučaj navodnog hrvatskog špijuna

Slučaj navodnog uhićenja navodnog hrvatskog špijuna u Srbiji posljednjih je dana dobio veliku pažnju u javnosti, ali osim dvojbenih napisa koje kolaju srpskim medijima, nikakvih službenih informacija o ovom slučaju nema.

“U Srbiji imate prevelike sukobe, njihov je predsjednik apsolutni vladar, sukobi su oko iskorištavanja litija. I njemački kancelar je letio dolje, i Macron je zainteresiran, cijela europska industrija je za to zainteresirana. Ja imam preko 60 godina, krećem se i u Hrvatskoj i vani, nisam u životu sreo ustašu. Kod njih je uobičajeno da se priča o tim ustašama i ova priča služi da se rješavaju njihovi unutarnji odnosi. Isto kao i ona suluda priča o zaustavljanju pjevačice jer je nešto komentirala o Srebrenici”, govori.

“Dok god je Srbija na ovom totalno nedemokratskom putu, to će se opet događati. Potpuno je legitimno pravo njihovog predsjednika da izmišlja špijune. Što može hrvatski špijun špijunirati u Srbiji? I jedni i drugi smo zaostali u 20 stoljeću dok ostatak zemalja ide naprijed”, govori.

Zrakoplovi Rafale i trgovina

U Srbiju danas stiže francuski predsjednik Macron. Srbija od Francuske, najavio je Vučić, kupuje 12 zrakoplova Rafale.

“Sigurno će im Macron omogućiti da to kupe ne bi li došli do litija. Isto kao što je Hrvatska kupila da bi dobila poguranac da uđe u Schengen. Sad je jedna arapska zemlja obustavila kupovinu 80 Rafalea jer nisu zadovoljni onime što Macron radi. To je sve trgovina. Mislim da je Hrvatska trebala kupiti F-35, a kupovati staro željezo… To je bacanje novaca. Mi nismo propali samo tu, nego i sustavu veze, pogledajte na što nam liči mornarica… Da ta naša nesretna flotila uplovi u Crno more, ne bi trajala 15 minuta.

Vojni rok

Još uvijek se u potpunosti ne zna ni kako će izgledati vojni rok o kojemu se mnogo razgovara(lo) u javnosti.

“Uvijek sam se zalagao za vojni rok, bio sam protiv toga da ga se ukine. Talenti iz HDZ-a će reći da je zamrznut, kao što nam je zamrznuta protuzračna obrana. Međutim, činjenica je da, ako RH želi biti država, treba vojni rok. Trebaju ići i muškarci i žene”, kaže Kalinić.

Ipak, jedna stvar jako ga smeta.

“Ne vidim zašto bi djeca uopće išla, što trebaju braniti? Ono što je opljačkano zadnjih 30 godina? To ne dolazi u obzir. Nema smisla da one koji su sudjelovali u privatizaciji, sad neko dijete treba ići braniti, ono što su oni opljačkali… Dok se ne raščisti pitanje privatizacije i pljačke, ne vidim razloga da itko pošalje svoje dijete u vojsku da za to ratuje. A inače sam za vojni rok”, zaključio je.

