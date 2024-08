Što se događa? Sve više “vozača” bez vozačke! Pogledajte kolike su kazne

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Samo u Zadru i okolici policija je tijekom jučerašnjeg dana zatekla čak četiri vozača koji su upravljali automobilima iako nemaju vozačke dozvole. Jedan je uhićen u Čakovcu.

Najprije su oko 16.20 sati policajci u Ulici dr. Franje Tuđmana zaustavili automobil zadarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 27-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Bio je za upravljačem iako još nije dobio vozačku dozvolu.

Nevjerojatan niz

Dvadesetak minuta kasnije, u Turnju su zaustavili automobil riječkih registarskih oznaka s kojim je upravljao 47-godišnjak. Iako je najprije pokušao pobjeći, policajci su ga sustigli, te na kraju utvrdili da osim vozačke nema ni valjanu prometnu dozvolu.

U 17.40 sati u Biogradu je zaustavljen motor koji je vozio maloljetnik, također bez vozačke dozvole.

Još jedan vozač koji nije položio vozački ispit, 33-godišnjak, zaustavljen je u večernjim satima na otoku Viru. On je upravljao automobilom njemačkih tablica.

Mladić bez vozačke

Policijski službenici Policijske postaje Gospić sinoć su u Ličkom Osiku zaustavili motocikl bez registracijske oznake kojim je upravljao 20-godišnjak s područja Gospića.

I u ovom slučaju je utvrđeno da motor vozi bez položenog vozačkog ispita, a motocikl je i tehnički neispravan i nema važeću prometnu dozvolu. Osim toga, vozač kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu.

Sve ove vozače policija je isključila iz prometa, te im napisala kazne zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Što kaže Zakon?

Inače, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama vozač koji upravlja automobilom prije nego što je na to stekao pravo, odosno položio vozački ispit i dobio vozačku dozvolu, može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana

Ako taj prekršaj ponove dobit će zabranu upravljanja na rok od najmanje šest mjeseci, a nakon trećeg puta slijedi im već zabrana od 12 mjeseci. Uz to, nakon pravomoćne presude za ovaj prekršaj dobivaju i šest negativnih prekršajnih bodova.

Jedan je i uhićen

Nepopravljivi 66-godišnjak koji je jučer po tko zna koji put zaustavljen bez vozačke za upravljačem uhićen je u Totovcu kod Čakovca.

Policija mu je oduzela automobil, a njega je privela na Prekršajni odjel Općinskog suda u Čakovcu.

