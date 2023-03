Karlo Ressler za N1: Povećanje broja zastupnika je opcija, ali ne najidealnija

Podijeli :

N1

Zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu, Karlo Ressler, komentirao je u Strasbourgu za N1 plenarnu sjednicu kojoj je u fokusu Ukrajina.

Ressler smatra da će biti dinamična sjednica. “Razgovaramo o nizu tema, ali Ukrajina je u fokusu. Zbog toga što je to itekako važno za Europu i za Hrvatsku i to će biti moja ključna poruka. Moramo shvatiti da o ishodu rata u Ukrajini uvelike ovisi budućnost Europe. Europe u kojoj agresija ne može pobijediti, u kojoj propaganda ne može pobijediti istinu”, rekao je.

“Kada je prije godinu dana počeo rat bilo je jasno da će se europsko jedinstvo testirati svakoga dana. Putinov plan nije uspio jer je Zapad pokazao jedinstvo kakvo on nije očekivao. Svi želimo da u Ukrajini zavlada mir, no ne smijemo popustiti pod pokušajima podvala različitih Putinovih propagandista da mir znači da žrtve agresije poklekne pred agresorom”, dodao je.

Ukrajinski profesor: Putin koristi strategiju luđaka

Kaže da je su mnogi Europljani zabrinuti zbog sve većeg broja migrantskih žrtava koje pogubno završavaju na granicama EU, ali da to treba riješiti “sustavno, a ne pokleknuti pred nečijim emocionalnim ucjenama”. “EU ne smije biti groblje za sve one koji pokušavaju ući u nju, ali ni ući nelegalno potpomognuti brojnim krijumčarskim skupinama koji na tome zarađuju. Želimo pristupiti na jedan human način radeći razliku između ekonomskih migranata i izbjeglica”, rekao je Ressler.

Komentirao je i razgovore o izmjenama izbornih jedinica u Hrvatskoj. “Ja sam u radnoj skupini HDZ-a. Neke su stranke već izašle s prijedlozima i mi želimo donijeti novi zakon. Svi hrvatski birači moraju imati jednako pravo glasa. Mi imamo odgovornost predložiti novi zakon. Ovo je neki uži krug i jasno je da ministar Malenica nastavlja raditi po tom pitanju i da do ljeta imamo prvu raspravu u Saboru i vjerujemo da ćemo do 1. listopada imati dobar zakon”, otkrio je.

“Postoje različiti modaliteti, a odabrat ćemo ono da je jednako biračko pravo zastupljeno”, dodao je i rekao da je i povećanje broja zastupnika jedna od opcija, ali ne najidealnija.

“Osobno, to ne bi bio najbolji put. Vjerujem da će biti i stručnih doprinosa i da svatko treba doprinijeti tko može. Teoretski, i to može biti jedan od načina, no postoje i drugi modaliteti koji mogu ostvariti istu svrhu. Samo po sebi to ne vidim kao najidealniju opciju”, rekao je.

