Kekin: Ako je kritika da je Zagreb livada, preživjet ćemo je

Saborska zastupnica iz stranke Možemo Ivana Kekin u N1 Studiju uživo komentirala je stanje u gradu, suradnju na lokalnoj razini, a potom se osvrnula i na predstojeće nacionalne izbore.

Komentirajući situaciju u gradu Ivana Kekin je rekla:

“Nova je uprava ušla u zapušten grad, na rubu financijskog bankrota do te mjere da se skupljalo za plaće. Sad se kreće u novi razvojni zamah i ova je uprava bila u stanju pokrenuti više reformi istovremeno i uhvatiti se u koštac s problemima s kojima se nitko nije hvatao u koštac, primjerice deficit mjesta u vrtićima. Kad se grade temelji, to se slabo vidi, dugo traje i skupo je, ali kad pogledate rezultate, stabilizirale su se financije, i onaj enormni ilegalni dug doveo je do toga da je naš kreditni rejting povećan dva puta, da se s vlasti u Zagrebu želi razgovarati. I mi sad možemo pokretati i ulagati u kapitalne projekte višestruko nego ranije.”

Na kritike da je Zagreb livada odgovara: “Ako kritiziramo travnjak, onda je dobro. Nikad nije palo toliko kiše, strojevi nisu mogli raditi po kiši, sad se radi i petkom i svetkom i nedjeljom. Ako je to ta kritika, preživjet ćemo je.”

Prokomentirala je i izjavu Tomislava Tomaševića da ne može pokazati projektne papire za tzv. Mali Manhattan:

“Ne želi pokazati papire jer smo u ugovornom odnosu s investitorom, i to će trajati neko vrijeme i kad bi se pokazali papiri, vidjele bi se neke slabosti koje grad ima i izložili bismo se šteti javnog interesa kad bismo to napravili. To se ne radi, to je poslovna tajna.”

Odluka o koaliciji do kraja mjeseca

U drugom dijelu razgovora dotaknuli su se nacionalne politike i predstojećih izbora. Kekin ističe da se o koaliciji razgovara, a na pitanje je li koalicija sa SDP-om opcija prije ili poslije izbora, rekla je:

“Do kraja mjeseca ćemo donijeti odluku, ne mogu je prejudicirati. Mogu reći samo da smo suradnjom u Zagrebu zadovoljni.”

HDZ-ov prijedlog novog Zakona o izbornim jedinicama smatra promašajem:

“To da se tramvajem može proći kroz nekoliko izbornih jedinica, pokazuje da HDZ nema Zagreb. Od Ustavnog suda očekujemo da se već sad u procesu jave jer imaju mogućnost dati mišljenje i da tako jasno poruče vladajućima da, ako donesu zakon u ovom obliku, neće biti ustavan. Sramotan je način na koji se donosi Zakon o izbornim jedinicama, ali to pokazuje da se HDZ boji izbora, boje se da će ih izgubiti.”

