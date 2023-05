Stručnjak: Imamo nejasne izborne jedinice koje bi Ustavni sud mogao lako srušiti

Podijeli :

Profesor s Pravnog fakulteta Ivan Rimac bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao političke aktualnosti u Hrvatskoj.

“Nakon više promjena dana održavanja Dana državnosti, svi su zbunjeni oko toga koji su dani, dani sjećanja na što. 30.5.1990. je stvarno važan datum jer smo tim činom ušli u višestranački sustav i napustili onaj jednopartijski. Činjenica je da 30.5. ima svoj povijesni značaj u smjeru kretanja hrvatske politike. Što se tiče predsjednika Zorana Milanovića, to je sad već uobičajeno bojkotiranje pojavljivanja na skupovima koje organizira HDZ, a što se tiče drugih političara to je već ulazak u kampanju”, rekao je profesor Ivan Rimac.

Navodi kako misli da predsjednik ponekad zaboravlja svoju insitucionalnu ulogu i unutar je okvira vlastitog animoziteta prema vladi i premijeru.

“30. svibnja je bez sumnje važan datum. To možda nije dan Državnsoti, ali je važan dan za uspostavu višestranačja i izuezento važan dan za demokraciju u zemlji. Zbog toga ne bi trebalo omalovažavati taj datum i pripisivati ga samo HDZ-u. Stalne svađe političara su dovele do toga da se nacionalno jedinstvo iskazuje samo kroz velike uspjehe sportaša”, rekao je Ivan Primorac.

Isto tako, kaže kako ne vidi na koji se datum građani Hrvatske osjećaju posebno ponosnima.

“Nitko nije očekivao da će se Možemo lako snalaziti na početku mandata, prvo zbog nasljeđenih problema, drugo zbog nejasnih dugova Grada i Holdinga. U prvoj godini mandata Tomislav Tomašević se bavio samo idejom da grad ne proglasi bankrot, a u drugoj su godini već shvatili da kasne s ispunjavanjem obećanja. U neke su promjene ušli prenaglo s nedovoljno pripreme, ali im ostaju još dvije godine mandata da vide hoće li to izgledati bolje nego prije provođenja promjena”, rekao je pa dodao: “Možemo ima još godinu dana za ozbiljne poteze i reforme u gradu. Prvo je pitanje zašto se nešto reformira, i što time nudite. Porezna reforma ništa ne nudi u strukturi. Gradovi će raspisati toliko poreza koliko je bilo prireza i s istim iznosima će pokušati financirati gradske proračune”.

Kaže da se za građane financijski neće ništa dogoditi.

“Činjenica je da nakon dugogodišnje vladavine Milana Bandića je vrlo teško napraviti radikalan korak”, rekao je.

Dotaknuo se i novog izbornog zakona.

“Što se tiče samog izbornog zakona, tu postoji niz dvojbi. Što se tiče oporbe, oni već kasne oko dogovora za predizbornu koaliciju i to može biti na njihovu štetu. Ako to ne naprave do početka jeseni, onda je teško da će dobiti pažnju birača. HDZ sad gura izborni zakon da može kalkulirati s vremenom raspisivanja izbora. Sigurno će kalkulirati da se održe i parlamentarni i europski izbori u isto vrijeme da se ne može komentirati da su izgubili jedne, ako ih izgube, pa će vjerojatno i druge”, kazao je.

Rimac kaže kako se izborne jedinice ne mogu u potpunosti naštimati da odgovaraju samo jednoj stranci.

“HDZ nije puno profitirao s ovim zbornim jedinicama, ali one mogu zbuniti birače. S ovakvim nejasnim izbornim jedinicama, nama je posve nebitno hoće li neki kandidat odustati i s kojim će bit zamijenjen. S novim izbornim jedinicama opet ćemo doći do deficita ili suficita u pojedinim izbornim jedinicama. I dalje imamo isti problem – da izborni sud ne daje svima jednako pravo na izbor zastupnika u Sabor. Imamo nejasne izborne jedinice koje bi ustavni sud mogao lako srušiti. Ako bi se usmjerili na jedinice lokalne samouprave jasno bi mogli pratiti koliko birača ima. I onda iz svake izborne jedinice ne bi iša isti broj zastupnika što HDZ-u ne bi odgovaralo.

