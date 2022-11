Kekin: Dovoljno je reći da Hrvati umiru tri godine ranije od europskog prosjeka

Podijeli:







Izvor: N1

Zastupnica Nove ljevice u Saboru Ivana Kekin gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala zdravstvenu reformu, ali dotakla se i upravljanja Fortenovom.

“Već sam rekla više puta da ove izmjene i dopune zakona ne možemo nazvati reformnom. To je jedna kozmetika i površna depilacija. Te izmjene ni na koji način ne zadiru u funkcioniranje zdravstvenog sustava i samim time ne možemo pričati može li se nešto iskoristiti u svrhu reforme”, rekla je te dodala: “Svi će se složiti, pa i ministar, da je zdravstveni sustav neefikasan i da je financijski neodrživ. Dovoljno je reći da Hrvati umiru 3 godine prije od europskog prosjeka”.

Navodi i kako ministar Vili Beroš zna da bi ključ reforme bio da popravimo primarnu zadravstvenu zaštitu i prevenciju.

“A onda s druge stane dokument koji nam nudi pokazuje skroz suprotno, problem primarne zdravstvene zaštite je u ovih 30 godina zapušten, u nju se ulagalo značajno manje nego u sekundarnu i tercijarnu zaštitu. Ti su liječnici potplaćeniji od bolničkih lječnika, a primarna je zaštita kadrovski devastirana i krajnje neatraktivna””, rekla je.

Kaže kako u Hrvatskoj 50 posto liječnika nisu specijalisti, a to bi u bilo kojoj zapadnoj državi bilo potpuno nezamislivo.

“Kad bi netko, recimo ministar htio krenuti u reformu, ključ bi bio da se unutar sljedećih 5 godina postigne da 80 posto liječnika u primarnoj zaštiti budu specijalisti, to bi bio dobar temelj. On je napravio suprotno i poručio da će svaki student medicine nakon što završi faks provesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti što je skandalozno. Studenti su se pobunili i rekli da će otići iz zemlje i da na to ne pristaju”, kazala je.

Navodi kako je ministar rekao da će najbolji studenti koji imaju znanstvene radove biti pošteđeni rada u primarnnoj zdravstvenoj zaštiti.

VEZANA VIJEST Butković: Bdijemo nad tvrtkom, ali ne spremamo lex Fortenova. Nismo zabrinuti

“Ispada da je primarna zdravstvena zaštita kazna i da nije za najbolje među nama. To je krivo, treba privući najbolje i u primarnu zadravstvenu zaštitu”, kaže Kekin.

Navela je da se u Hrvatskoj samo 20 posto ljudi odazove na preventivni pregled za karcinom debelog crijeva, dok je u Sloveniji odaziv 70 posto.

Navodi da su preventivni pregledi posao obiteljskih liječnika u državama gdje oni nisu birokratski radnici, a kod nas oni zbog zagušenja sustava ne mogu propvoditi taj posao.

“Kad gledate kako nastaju liste čekanja, korijen problema se može svesti na dvije stvari. Jedan je kadrovski, kadrovi nam se preljevaju u privatne, dajete im novac i onda oni kradu liječnike koje plaćaju dva, tri puta više, a drugi je to što dođete na pregled studentu koji vas odmah šalje specijalistu jer ne zna što bi napravio s vama”, rekla je.

Navodi kako Hrvatska ima problem upravljanja i uopće namamo podjelu što tko radi.

“Očito ravnateljima i ljudima na pozicijam moći odgovara nered i kaos zato što mnogi od njih nakon što odrade svoj minimum, rade u privatnim klinikama”, rekla je.

Komentirala je i situaciju s Fortenovom.

“Što se tiče Fortenove, iz ove je transakcije jasno da ona nije u vlasništvu Hrvatske. Može sad Andrej Plenković bajati koliko god želi da to nije mogao znati, no ovo je direktna posljedica Lex Agrokora kojeg je on donio i o kojem je on odlučivao. On je išao spašavati Agrokor, a zapravo je obogaćivao američke fondove i ruske banke”, rekla je pa dodala: “Bez obzira kako će se ta priča odvijati, bolno smo osvijestili da nemamo poluge moći za upravljanjem niti energetikom, niti hranom, niti vodom, to je sve izvan naše moći upravljanja. Plenković se sad pretvorio u premijera koji nema nikakvu kontrolu nad Fortenovom, kojem milijarde cure iz Ine i kojemu MOL zatvara hrvatske rafinerije”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.