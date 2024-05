Kekin: HDZ i DP su lice i naličje istog novčića

Podijeli :

Ivana Kekin iz Možemo! gostovala je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirala političke aktualnosti.

Kekin kaže da ju brinu dvije stvari u vezi nove Vlade koju će činiti HDZ i Domovinski pokret.

“DP vrlo redovito, to je radio i u oporbi, a sigurno će i na vlasti, stvara maglu mržnje prema određenim skupinama u društvu i stvara podjelu među građanima. To služi da u toj magli oni sakriju svoje prave interese, koji su sada vrlo jasni.”

“Nisu na kraju išli po kulturu ili obrazovanje, nego su išli po energetiku i gospodarstvo, poljoprivredu. Radić, pravi šef imovinskog pokreta, je više puta komentirao i najavljivao da bi se državna poljoprivredna zemljišta i također dio HEP-a trebali privatizirati. Sada vidimo da imovinski pokret ulazi u Vladu da bi strateške resurse privatizirali i stavili pod svoju kontrolu”, tvrdi Kekin.

Kekin poručuje kako će Možemo! pružati otpor privatizaciji državnih resursa kroz institucionalne i sve druge legalne i nenasilne načine.

“Za nas su mahom glasali mladi i oni koji ne glasaju”

Za Možemo! se govori da bi bolje prošli da su koalirali s SDP-om. Kekin ističe tvrdi da to nije točno i da im je nacionalna politika važna.

“Ne znam iz koje matematike to proizlazi jer jedan izrazit element te jednadžbe je pitanje izlaznosti birača i koji bi birači izašli i zaokružili tu predizbornu koaliciju je nepoznat. A iz dostupnih podataka vidimo da su za nas mahom glasali mladi i oni koji ne izlaze na izbore i koji u starim političkim opcijama ne vide rješenje, uključujući SDP. Da smo izašli zajedno, uvjerena sam da dio tih birača ne bi vidio rješenje u toj koaliciji.”

Kaže da se po njihovom programu vidi da im je nacionalna politika veoma važna. “Idemo polako jer idemo daleko.”

Komentar da Istanbulska konvencija koja je ratificrana u Hrvatskoj nije pridonijela smanjenju nasilja djelomice stoji, kaže, ali to je zato što ona nije implementirana, dodaje Kekin.

“Jer vlade Andreja Plenkovića nisu ništa napravile. Tamo je izrazito naglašeno koliko je bitna prevencija i edukacija. Ali vi morate i ljude koji rade u tim institucijama također educirati. Mi trenutno imamo problem da institucije ne prepoznaju nasilje na vrijeme i da ne reagiraju na vrijeme i sukladno tome i da žene nemaju povjerenja. Ne usuđuju se prijaviti nasilje”, poručuje Kekin i dodaje kako često nakon obiteljskog nasilja slijedi institucionalno.

“Ova četiri slučaja koja su se dogodila u jedva mjesec dana je frapantno. Proveli oni to ili ne, mislim da je u ovom času manje važno jer je jasno da sve politike koje oni zagovaraju neće ići u smjeru osnaživanja žena i borbe protiv nasilja, nego vraćanje žena na njihovo mjesto, kako to vidi DP. Pa tako oni kažu osnaživat će žene tako da ih vrate uz štednjak.”

Kekin se osvrnula na potencijalno uvođenje građanskog i seksualnog odgoja u škole.

“Da je HDZ htio uvesti građanski ili seksualni odgoj svakako su imali priliku to učiniti osam godina. Vidimo da HDZ nema stvarnog interesa da obrazuje svoje građane od najranije dobi i naravno da nema interesa jer bi obrazovani građani koji bi pozornije pratili što HDZ radi, puno rjeđe glasali za HDZ. Mislim da i DP to ne bi sigurno dozvolio. To neće biti bitka između HDZ-a i DP-a, pa oni se tu slažu – oni su lice i naličje istog novčića.”

HDZ institucionalizirao diskriminaciju nacionalne manjine

“HDZ Andreja Plenkovića je institucionalizirao diskrimanciju jedne nacionalne manjine, time što su napravili skupa s klubom manjina, da su podijelili taj klub i da je samo jedna nacionalna manjina neprihvatljiva. To je institucionalna diskriminacija. I kroz takvu Vladu će se krasti i crpiti resursi, a istodobno će stradavati pripadnici tih manjina. To je već diskriminirana skupina koja će biti još više diskriminirana.”

