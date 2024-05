Podijeli :

Profesor Ivan Rimac bio je gost Dnevnika N1 u kojem je s našim Igorom Bobićem razgovarao o novoj Vladi koju su sastavili Domovinski pokret i HDZ.

“Oni još nisu došli do konsenzusa kako voditi Vladu, barem ne u ključnim pitanjima koja su bila najizraženija u DP-ovoj kampanji. Hoće li HDZ svojom dominacijom pomalo ugasiti život DP-a ili će DP uspjeti nametnuti neke teme i zakonska rješenja, još ćemo vidjeti. Prisutnost DP-a u Vladi bit će svojevrsna crvena krpa za oporbu za napade na Vladu. Plenković će nastaviti voditi svoju politiku s tim da ima nekoga koga će oporba više napadati nego njega”, rekao je profesor Ivan Rimac.

“Hoće li se vratiti fokus na ministre Andreja Plenkovića to ćemo još vidjeti. Zasad je DP brana da HDZ-ovi ministri budu najviše eksponirani i najviše napadani. Bilo je za očekivati da će Plenković taktički nadigrati DP jer je on veći partner i jer je određen broj članova DP-a došlo iz HDZ-a i sad je ušao u suradnju praktički sa svojom bivšom matičnom strankom. Koliko će daleko ići taj novi val desnice unutar ovakve koalicije teško je procijeniti, no, s obzirom da bi Plenković mogao imati varijante da i bez DP-a zadrži većinu, mislim da su i neki u DP-u vrlo oprezni oko sastavljene koalicije. Dva vrlo važna političara, Ivan Penava i Mario Radić su izbjegli ulazak u Vladu, svatko iz svojih razloga, ali s dozom opreza da ne budu eksponirani kritikama, ali i mogućnosti da Plenković izbaci DP iz Vlade”, kazao je.

Također navodi: “Radić ima dovoljno razloga da ne uđe u Vladu. Ljudi koji imaju perspektivne poslovne udjele teško ulaze direktno u politiku jer ona znači izvjesno mirovanje tih aktivnosti. U programu Vlade nema ništa veliko i pretjerano novo, to je praktički kontinuitet Vlade otprije izbora. Problemi u zdravstvu i obrazovanju ostaju manje više bez ponuđenog rješenja. Za 20 godina će se smanjiti liste čekanja jer ćemo imati znatno manje stanovnika. Možda DP još uvijek ima uvjerenje da će napraviti ključne korake unutar svog ideološkog okvira, ali ono što oni predlažu sigurno nije efikasno i već je iskušano”, rekao je Rimac.

Komentirao je i koliko bi ova Vlada mogla potrajati.

“Sve je moguće, samo je pitanje mogu li voditi Vladu bez sukoba inzistirajući svako na svom djelu programa”, zaključio je.

