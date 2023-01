Podijeli :

Izvor: N1

Ivana Kekin, zastupnica Zeleno-lijevog bloka gostovala je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirala aktualna događanja na hrvatskoj političkoj sceni.

“Mislim da bi se svi građani trrebali zapitati kakav je to zakon u proceduri da ga premijer mora braniti potpunim izmišljotinama. Što se tiče njegovog ponavljanja da je oporba proputinovska što komentira glasanjem protiv vojne obuke, dobro je upitati jesu li onda i njegovi zastupnici protuputinovski jer nisu glasali za zaključak Zeleno-lijevog bloka kojim smo nudili sudjelovanje u vojnoj misiji, poput razminiravanja, edukacije oko PTSP-a, itd. Oni su to odbili i rekla bih da se tu radi o Plenkovićevoj taštini”, prokomentirala je Kekin sutrašnje izglasavanje Zakona o pomorskom dobru i vojnoj obuci ukrajinskih vojnika.

Navodi kako Zeleno-lijeva koalicija već dugi niz godina, znatno duže od HDZ-a upozorava na opasnosti režima Vladimira Putina i njegov utjecaj prije svega na gospodarske tokove u zemlji koje je HDZ pozdravljao.

“Mi smo dio oporbe kojoj se to nikako ne može pripisati. Znamo da su određeni dijelovi oporbe i desni zastupnici poput Nine Raspudića ili Marina Miletića pronalazili simpatije za Putinove poteze, ali Zeleno-lijevi blok to nikada nije radio. Pa Miletić je jednom napisao: ‘Rokaj barba Putin’. Nama se to nikako ne može pripisati i gurati nas u isti koš iako bi premijer to volio”, rekla je te je dodala: “Mislim da Andrej Plenković želi skrenuti pažnju s izrazito štetnog zakona koji u srijedu dolazi na glasanje i protiv kojeg se pobunila cjelokupna oporba, javnost, udruge i HAZU. Digla se cjelokupna javnost, a on sad tu temu pokušava umanjiti”.

Kekin je obajsnila i zašto su se sad, kako ona kaže, svi digli na taj zakon.

“Zato jer je to zakon opasnih namjera, a oni nam kontinuirano pjevaju istu pjesmu da moramo vjerovati njima, a ne svojim očima. Taj je zakon pisan tako da se dopušta niz iznimki i interpretacija koje će dozvoliti da se po prvi puta u Hrvatskoj de facto legalizira otimačina općeg pomorskog dobra na koje su svi građani imali pravo. To je dobro sada svačije, a ako se izglasa zakon, na temelju interpretacije članaka može postati nečije. Zakon o pomorskom dobru omogućit će ograničenje prilaska plažama, ograđivanje plaža, potpuno usključenje opće upotrebe na nekim dijelovima, sve što do sada nije bilo, a uopće se precizno ne bavi zaštitom našeg pomorskog dobra, a znamo da je već sada ugroženo”, rekla je Kekin.

“Ostavljaju si prostora za interpretaciju”

Navodi kako novi zakon ima nekoliko spornih dijelova. On naime dijeli uređene plaže na tri kategorije: morske ili javne plaže, morske plaže ispred hotela, turističkog naselja i kampa i plaže posebne namjene.

“Za javne morske plaže zakon kaže da se njih ne smije ograđivati i ograničavati njihova upotreba, ali za plaže ispred hotela ili kampa ili turističkog naselja, zakon kaže da se ne smiju ograđivati. Ali, ne kažu da se ulaz na tu plažu ne smije ograničiti naplaćivanjem ulaznica. Za plaže posebne upotrebe, koja se odnosi za specifične grupe korisnika zapravo ništa nije objašnjeno. To može biti specifična grupa HDZ-ovaca. To ne znači ništa. Za njih nije ništa definirano, niti je spriječeno ograđivanje, niti je spriječeno ograničavanje njene opće upotrebe. Mi kad smo to pitali državnog tajnika, oni su rekli da se to odnosi na nudističke plaže, na ljude sa psima, itd, ali ako su oni to htjeli jasno definirati, mogli su”, rekla je te je dodala: “Jasno se trebalo napisati da plaže posebne namjene trebaju biti u potpunosti neprofitne. Ovako je posve jasno da oni ostavljaju prostora za interpretaciju da se ondje naprave privatni hoteli za specifične skupine, poput skupine starije životne dobi pa će bogati europski građani ići u potpuno ograđene hotele, a hrvatski građani tu plažu neće ni vidjeti. Koncesije će se dijeliti i na 50 godina, pa ja ću za 50 godina imati točno 89”.

Isto tako, Kekin navodi da u članku 11 piše da se ograničenje ili isključenje opće upotrebe pomorskog dobra može donijeti na temelju koncesije.

“A onda državni tajnik kaže da se to misli isključivo na luke za javnu upotrebu. Oni da su htjeli usko i jasno precizirati zakon, oni bi to napravili, a nisu zato kako bi se otvorio prostor za interpretaciju gdje će oni spretni i bliski HDZ-u, raditi na svoju korist, a na najveću štetu domaćeg stanovništva. Vidimo da ovaj zakon ide u smjeru Grčke i Italije. Ove države nam pokazuju smjer u kojem ne bi trebalo ići. To je smjer velikih investitora, to će oštetiti male iznajmljivače i građane. Ovo je smjer koji pogoduje monokulturi turizma od koje bi se mi trebali početi odmicati i konačno početi razmišljati da nam se ekonomija ne svodi samo na turizam jer nam se vrlo lako može obiti o glavu, a nije ni održiva”, kazala je.

Za kraj kaže kako je zanimljivo čuti energičan nastup ministra Branka Bačića.

“On je jako blizak premijeru, zvuči kao da je promijenjena vlast pa je oporba došla na vrh i zvuči kao da nije imao nikave veze s ovom Vladom koja je od potresa promijenila 4 ministra. Trebamo sad usporediti što on obećava i što su obećavali svi prije njega, mislim da su to sve vrlo slična obećanja, a ovim ljudima treba više od riječi. Bojim se da je znakovito to što Bačiću nije prioritet otići ljudima u Glinu koji dva dana nemaju struje, niti grijanje i hranu. Njegov odlazak tamo možda bi ulio nešto više optimizma tim građanima. A ministar kaže, popunjen mu je raspored i ne može ih obići”, zaključila je.

