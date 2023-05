Kekin: Tko uopće pita ministra Beroša išta?

Podijeli :

Saborska zastupnica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin bila je gošća Newsrooma N1 televizije.

Hrvatskoj prijeti val štrajkova. Nakon liječnika, svoja prava traže i medicinske sestre i tehničari, ali i drugi. Liječnici su svoje izborili, a ministar Beroš sada kaže da ostali traže nerealne stvari.

“Tko uopće pita ministra Beroša išta. Vidjeli smo da nije on taj koji prelama i odlučuje, to je premijer”, kaže Kekin.

Očekuje li nas val štrajkova? “Premijer je otvorio Pandorinu kutiju…”

“Ovi zahtjevi su direktna posljedica vladavine Plenkovića koji u 7 godina nije proveo nijednu reformu nijednog sustava pa se svi ti sustavi raspadaju. Oni koji su u njima sad shvaćaju da je predizbnorna godina priilka da se izbore za što je moguće bolji status i vidjeli su na koji način se to radi: Tako da traže sastanak s premijerom i onda on, kad zagusti, donosi to magično rješenje, sam iznova spašava stvar”, govori Kekin.

Zastupnica smatra i da će se u rješavanje situacije krenuti tek kad premijer procijeni da je medijski pritisak prevelik i da mu radi štetu PR-u. “Vidjeli smo to i kod roditelja njegovatelja, tek kad su došli u Sabor na raspravu je premijer ocijenio da je šteta za njega prevelika. I tek kad je ponizio sve svoje zastupnike, tek tada je došao i riješio situaciju. Isto tako, Beroš nije htio razgovarati s liječnicima, govorio da on nema što razgovarati s njima, da je to politički motivirano, a kad je premijer vidio da bi to mogao biti minus njemu, onda je došao i riješio. Tako će i sestre i tehničari, ovisi koliko će biti medijskog pritiska”, smatra Kekin. Dodaje i da “pacijenti to neće osjetiti kao poboljšanje na svojoj koži”. “Oni će osjetiti to da neće doći do akutnog urušavanja sustava. Zdravstvenom sustavu je potebna cjelovita reforma, kao i socijalnoj skrbi i pravosuđu. Ništa od toga premijer nije napravio i sad je prisiljen kuhati ove mjehuriće da bi to prekirio”, kaže.

“Kad govorimo o financiranju, mi kao građani izdvajamo značajan dio plaće, osjećamo ga. Isto tako, samo radnici plaćaju zdravstvo, jedan mali dio ljudi plaća zdravstvo koje treba služiti svima. … Najbogatiji među nama najmanje plaćaju”, kaže Kekin i dodaje da je “model kojim financiramo bolnice sumanut i vodi bolnice iz duga u dug”. Prema njenim riječima, treći je probolem to tko upravlja našim bolnicama i na koji način.

Skandal na patologiji Svetog Duha

Govoreći o slučaju koji je šokirao javnost, snimakama koje prikazuju tijela koja leže na podu mrtvačnice u, navodno, KB-u Sveti Duh, Kekin kaže: “Tražilo se da se bolnica izjasni, šef patologije. Dano je do znanja da od početka mandata prof. Šimundić nije bilo situacija u kojima se na patologiji nije poštovao pravilnik. Isto tako, nije bilo situacija da su tijela uopće bila izvan rashladnih uređaja…”

Na pitanje znali li to da misli da su objavljene snimke stare, Kekin kaže: “Ja mogu samo reći što je rečeno s klinike za patologiju, uprave bolnice. Bolnica je podnijela kaznenu prijavu jer nije jasno kako je do toga došlo. Ova uprava bolnice i ravnateljica je pod neviđenim pritiskom od trena kad je stupila na dužnost, i to jer pokšava poslovanje bolniic učniti transparentnim i odgovornim i jer je omgućila da se nakon 7 godina u bolnici poštuje zakon i da žene imaju pravo na prekid trudnoće. Ona ima 10 anonimnih kaznenih prijava. Ne može se isključiti da se radi o podmetanju.”

