Očekuje li nas val štrajkova? “Premijer je otvorio Pandorinu kutiju…”

400 eura povišice ili štrajk, posljednji je u nizu ultimatuma Vladi od strane sudskih zapisničara. Pregovori o sudačkim plaćama još traju, no i oni su najavili da će u bijeli štrajk i prosvjede ne dobiju li što žele. Idućeg tjedna u višednevne prosvjede upozorenja izlaze medicinske sestre i nezdravstveno osoblje. Prosvjedima su prijetili i vatrogasci.

Uz sve to – povećanje osnovice je nešto o čemu reprezentativni sindikati žele pregovarati već od idućeg tjedna. Vlada je pod sve većim pritiscima sindikalnih zahtjeva, a iako poručuju da će doći do promjena sa Zakonom o plaćama do ljeta – zasad ne djeluje da to imaju strpljenja čekati.

Ponekad vikendom rade prekovremeno – kako bi pojačali mizernu plaću, kažu sudski zapisničari kojima je ministar nedavno rekao da od njih očekuje realniji zahtjev od 400 eura povećanja plaća koliko traže.

“Znači s 400 eura, mi bi došli do 1000 eura, i to ne svi, nego neki od nas. Je li realno zivjeti s 4 tisuća kuna”, pita sindikalna povjerenica Općinskog grašanskog suda u Zagrebu Marija Paun.

Strpljenja više nema oko 7 i pol tisuće službenika u pravosuđu koji uz bok sa sucima pregovaraju, no za razliku od njih, oni planiraju blokirati sustav – ako do 8. svibnja ne dobiju odgovor koji žele čuti.

“Ići ćemo u akcije sve zakonom zadovoljene, obustavit ćemo rad, izaći ćemo van pa ćemo onda vidjeti sto je realno, ako nema pravde za nas ovako, izaći ćemo van i tražit ćemo ju”, govori Paun.

Tražili su novi sastanak. Održat će se, potvrđuje ministar Ivan Malenica, ali ne djeluje kao da je spreman dati traženo.

“Pojasnit ćemo im sto se planira akonom o plaćama koji bi trebao biti do ljeta gotov, nećemo narušavati to što smo pripremali kroz zakon o plaćama, ali oni traže sad 400 eura ili štrajk? Dobro vidjet ćemo, sjest ćemo pa ćemo razgovarati”, kaže.

Zapisničari prijete štrajkom, suci bijelim štrajkom. Medicinske sestre i nezdrastveno osoblje idu u prosvjedne akcije, prosvjedima su prijetili i vatrogasci, a uz sve te pojedinačne zahtjeve, reprezentativni sidnikati traže i ranije pregovore o povećanju osnovice.

Možemo li očekivati val štrajkova i prosvjeda? Premijer danas nije odgovarao, no već danima ga to pitanje ne zaobilazi. Pa je i jučer je rekao: Sa svima se razgovara.

“Ministri vode razgovore, napravili smo velike iskorake, ja razumijem da žele više, što veću plaću, ali kada dođemo na razgovore, oni to znaju, pa kažemo koliko je puta dizana osnovica u odnosu na razdoblje prije, to se ne može usporediti i zato smatram kad gledamo standard sugrađana od 7 godina, imali smo veći rast plaća nego je kumulativno inflacija, ne možemo gledat samo na temelju jedne godine, to je moja poanta”, kaže.

Sindikalni zahtjevi koji frcaju sa svih strana – posljedica su inflacije – ali i krivih poteza koje je, smatraju u oporbi vukla Vlada.

“Ljudi s pravom traže svoje, ali neće biti lako Vladi, ja upozoravam i na fiskalnu odgvornost, naši proračunski izdaci rastu, a broj Hrvata je manji, neke stvari moramo vratiti u ravnotežu”, kaže Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta koji ne smatra da će novca biti dovoljno za sve i da je “premijer otvorio Pandorinu kutiju kada je postupio s liječnicima kako je postupio”.

Premijerove probleme, čini se, dobro razumije gradonačelnik Zagreba koji smatra da gradska vlast dobro balansira i odgovara na inflaciju.

“A da je lako, nije lako, istovremeno pazimo na to da nam radnjici dobiju veće plaće, da građanima ne povećavamo cijene usluga, ali i da budemo financijski održivi, to nije jednostavno, ali za sada to uspješno balansiramo”, kaže Tomislav Tomašević.

Vladin balans pod sve većim pritiscima tek se čeka. Idućeg tjedna, nakon Praznika rada – slijedi cijeli niz sastanaka i pregovora s raznim resorima – a i kreću prve prosvjedne akcije medicinskih sestra i nezdravstvenog osoblja.

