Kekin: Sazvali su sjednicu bez provjere Turudićevog rasporeda? Očito je komunikacija dobra…

Saborska zastupnica i predsjednička kandidatkinja iz redova Možemo Ivana Kekin gostovala je u Studiju Uživo kod Anke Bilić Keserović gdje je prokomentirala odluku saborskog Odbora za pravosuđe na kojem je odlučeno da se održi tematska sjednica o curenju informacija iz istraga - već dan kasnije.

Na saborskom Odboru za pravosuđe u četvrtak je većinom glasova odlučeno da se održi tematska sjednica o curenju informacija iz istraga. Također je odlučeno da se na nju pozove glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te da se sjednica održi – već u petak ujutro.

Kekin smatra da je HDZ pristao na sjednicu jer im je jasno da nema uzmaka, ali da odabirom termina već sutra ujutro pokazuju, ponovno, samovolju i nepoštivanje institucija.

“Pristali su jer su shvatili da nemaju uzmaka”, započinje Ivana Kekin. “Možemo već skuplja potpise da točka o izvješću rada državnog odvjetnika dođe na dnevni red sjednice Sabora na koju bi svakako Turudić morao doći u Sabor”.

Oni su silom proveli ideju, govori Kekin i objašnjava zašto je rok problematičan: “Ne stignu se očitovati druga tijela i organizirati po uobičajenoj proceduri. Ali neka bude – još jedan primjer samovolje i nepoštivanja institucija.”

Ističe i sljedeće: “Neobično je da se s prijedlogom išlo bez provjere rasporeda glavnog državnog odvjetnika koji je zatrpan poslom, odnosno bez da se pitalo može li baš sutra u 10 biti u Saboru.”

Curenje informacija ili nešto više

“Pa čini se kao da bi to moglo implicirati da HDZ-ovci generalno imaju dobru komunikaciju s Turudićem kao što su očito imali i kad je USKOK uhitio Josipa Škorića i Josipa Šarića.

HDZ podržao Grmojin prijedlog da Turudića zovu pred Odbor: Sjednica se održava sutra u 10 sati! Gdje je zapelo? Već gotovo 6 mjeseci tapka krak afere Janaf u kojem se spominju Turudić i njegova odijela

Škorić je ostavku na mjesto šefa Hrvatskih cesta podnio mjesec dana prije, a HDZ-ov zastupnik Josip Šarić par dana prije vijesti o uhićenjima. HDZ tvrdi da je to konstrukt Možemo, a Turudić kaže da s tom informacijom raspolaže više ljudi, kad krene akcija, pa da nije čudno što je došla i do njih.

“Pa kako onda nije doprla do ministra Darka Horvata kad je uhićen? To je jedan primjer sluđivanja. Ako u tri dana imamo dva visokopozicionirana HDZ-ovca koji su optuženi da su na svojim funkcijama, gradonačelnika i direktora javnog poduzeća, provodili korupciju, onda je očito da to – nije slučajno. Potpuno je očito da nije slučajno.”

“To stavite u kontekst Plenkovićevih izjava prilikom uhićenja ministra Darka Horvata gdje je pokazivao gubitak kontrole i bijes komentirajući to i ljuteći se na nezavisnu instituciju (DORH), zato što je ministar uhićen dok je na dužnosti i onda bude jasno da Plenković šalje poruku – bit će po mome. Protivno javnom interesu i protivno tome da gradimo snažne institucije”, komentira Ivana Kekin.

“Nefunkcionalnost institucija”

“Kad vidimo da institucije nisu neovisne i da ne funkcioniraju mi o tome – moramo razgovarati. To je ključ funkcioniranja države”, govori predsjednička kandidatkinja Možemo i objašnjava:

“DORH JE jedan primjer. To kako rade institucije se prelama na zdravstvo, na prostor, ponekad, na koncu konca i na – život ili smrt u slučaju žena koje su zbog nefunkcioniranja institucija – ubijene”, govori Kekin.

