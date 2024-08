Klasić o ustaškom znakovlju i uzvicima: “Nema tu dvostruke konotacije, konotacija je uvijek ista”

Podijeli :

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao ustaško znakovlje na koncertima ovoga ljeta.

Klasić kaže da nitko oko toga ne diže paniku, ali to bi trebali raditi vladajući i sudovi. “Svi smo čuli kada su sudovi u Austriji osudili čovjeka na Bleiburgu na veliku financijsku kaznu da je sve poslije toga palo, a ne kao ovdje gdje vas opomenu pa nakon toga postanete veliki frajer u društvu”, rekao je.

“Čuo sam da je to “zabranjeno voće”. Ja kad sam bio mlad zabranjeno voće bilo je pušenje iza škole, a ne veličanje Hitlera i Jasenovca. Treba reagirati kod ovih pojava jer ako dopustite da se normalizira veličanje i negiranje zločina, stvara se agresija u društvu prema drugačijima. Ne smijemo gajiti prostor prema mržnji i netoleranciji”, dodao je.

“Škole više nisu autoriteti”

Smatra da ovo što se događa u društvu ukazuje na više stvari. “Ljudi će upirati prstom u obrazovanje, no pokažite mi udžbenik u kojem su ustaše heroji i u kojima se negira Jasenovac, no to ne znači da nema nastavnika koji to pokušavaju negirati. No škole danas nisu autoriteti, nastavnici više nisu influenceri, to su danas javne ličnosti, pjevači, glumci, sportaši, političari, Crkva itd.”, naveo je Klasić.

Navodi da bi političari trebali osuditi to, ali i podsjeća da je gradonačelnik Dubrovnika izrekao javno taj pozdrav. “Crkva bi treba reagirati, kao što je trebala reagirati 1940-ih. Trebala bi reći nemojte biti komunisti, ali nemojte izvikivati ustaške parole. To bi trebali i sudovi raditi bez ikakvih dvostrukih konotacija. Dok imamo takvu situaciju gdje neki mogu zažmiriti, a poznate ličnosti mogu veličati taj pokret, to rezultira ovime”, napomenuo je.

Ne jenjavaju reakcije na ustaško znakovlje: “To je i društveni i obiteljski problem”

“Kada kažem da me je toga sram onda desničari kažu – odi živjeti u neku drugu državu. Ne, ja želim živjeti u Hrvatskoj, ali boljoj Hrvatskoj od one u kojoj 2024. trebate zakonski kažnjavati nekoga tko veliča odvođenje civila u logore jer su druge vjere ili nacije. Toga me sram, ali živim u takvom društvu, očito ne živim u Danskoj ili Finskoj.

“Pa ljudi, to su suradnici Adolfa Hitlera, oni su odvodili djecu i ubijali ih u logorima, no to ne utječe na neke ljude. No postoji i drugačija varijanta. Nijemci su javno propisali, to i to se ne smije isticati i za to postoje kazne. Idemo i mi to uvesti pa će biti drugačije, vidjet ćete”, rekao je.

“HDZ su osnovali partizani komunisti”

“Ljudi često govore – ma to je njih par tisuća koji uzvikuju, ali 1928. Hitler je na izborima dobio 2 posto glasova i političari i politolozi su rekli – nikad od ovoga ništa, pa vidimo što se dogodilo. U ožujku 1941. nitko nije znao u Hrvatskoj za ustaše pa su napravili to što su napravili. Isto tako, 1940-ih nitko nije čuo za komuniste pa su došli na vlasti. U određenim okolnostima, a možemo ih zamisliti, da u Francuskoj dođe na vlast Le Pen, u Njemačkoj AfD, uz Orbana, u Poljskoj ponovno PiS, u Austriji Slobodarska stranka, puno toga bi se promijenilo”, rekao je.

Pučka pravobraniteljica: Pjevanje pjesama u kojima se veliča klanje nije “koketiranje s ustaštvom”

Smatra daje u Hrvatskoj jedina desnica HDZ. “Ovo drugo su interesne organizacije koje ne mogu preživjeti i samo se raspadaju, a i sada smo vidjeli da je DP desno krilo HDZ-a koje funkcionira jer je na čelu HDZ-a za njih preliberalna osoba. No naša ekstremna desnica u usporedbi s onom u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji ili Poljskoj je mačji kašalj”, dodao je.

Klasić smatra da je Franjo Tuđman, koji je bio dobrovoljac partizan, komunist i general JNA, otvorio vrata revizionizmu. “On je počeo govoriti protiv HOS-a jer mu je smetao HSP koji mu je smetao zbog konkurencije. Kako je kaznio rušenje spomenike partizanima, otkud u gradovima u kojima je HDZ na vlasti ulica Mile Budaka”, zapitao se Klasić.

“Osnivači HDZ-a su partizani komunisti, Josip Boljkovac, Joža Manolić, Janko Bobetko, Franjo Tuđman i drugi”, napomenuo je.

Kažu i često da su dvostruke konotacije, no kako baš uvijek kad kažete HOS i ZDS, tu imate Juru i Bobana i slovo U, vidi se da tu nema dvostruke konotacije, konotacija je uvijek ista”, ustvrdio je.

