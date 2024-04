Kolakušić: Nećemo ni sa SDP-om ni s HDZ-om, to je izdaja birača!

Podijeli :

Mislav Kolakušić rekao je našem Iliji Jandriću da ne dolazi u obzir da Pravo i pravda podrže vladu koju vode SDP ili HDZ.

“Dogovorili smo koaliciju, pristali smo na jedno prolazno mjesto, dva eventualna se nisu dogodila. Pristali smo da se stvori velika suverenistička koalicija. Razgovarao sam s Grmojom da floskule koje pričaju o tajkunima nemaju veze s realnošću. No, išli smo posebno, četiri mandata su otišla”, rekao je Mislav Kolakušić.

Most predlaže veliku anti-HDZ koaliciju sa SDP-om. No, Kolakušić to odbacuje:

“Nema dovoljno mandata, to su igre za malu djecu. To se ne može raditi, cijela oporba, to je neprihvatljivo, to je izdaja svih birača. Ako se dogovorimo prije izbora i tako izađemo na izbore, to je pošteno. Ovo je nepošteno, pokvareno. Ne znam je li moguće da desnica ide sa SDP-om, Pravo i pravda sigurno neće ni sa SDP-om ni s HDZ-om. To smo se dogovorili. Nisam izlazio iz pravosuđa da bih podržavao kriminalce.”

Kolakušić smatra da su novi izbori jedini pošteni: “Jedino je pošteno izaći na nove izbore. Onda možemo stvoriti anti-HDZ koaliciju i pošteno reći građanima. Vidim se kao premijer Hrvatske, zato sam ušao u politiku, zato sam i ušao u politiku. Još sam mlad, ne odustajem tako lako.”

