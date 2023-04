Kolar: “Bačić nema pravo na pogrešku”

Podijeli :

Krapinsko-zagorski župan, SDP-ovac Željko Kolar, gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao stanje s obnovom nakon potresa, probleme u zdravstvenom sustavu, kao i pripreme SDP-a za izbornu godinu.

Govorio je o stanju obnove: “Obnova se pokrenula, i logično da se pokrene nakon tri godine. Novi zakon je pojednostavnio proceduru, ali još nije dao ni iz daleka rezultate koji su ljudi zaslužili. Tek 16 od 44 kuća u Krapinsko-zagorskoj županiji je srušeno koje se moraju rušiti. Velik problem je i rast cijena na području radova. Tržište diktira tempo, ali ako ćemo stalno poništavati natječaje, onda nikad nećemo početi s obnovom. Sugerirao sam Bačiću da se ponude prihvate. Moramo početi s obnovom. Dogovorili smo se da ćemo do kraja petog mjeseca srušiti sve kuće koje su za rušenje i da ćemo do kraja godine početi s izgradnjom svih kuća koje su potrebne na području županije. Ministar Bačić nema pravo na pogrešku”, kaže Kolar.

Ističe da je tema obnove donijela puno patnje ljudima i da ona ne smije biti predmet političkog prepucavanja.

Kad je riječ o reformi zdravstva, Kolar kaže: “Zdravstveni sustav je mrtav. Funkcionira isključivo zahvaljujući zdravstvenim djelatnicima. Ne treba napominjati koliko je tek korona otežala uvjete. Imamo sustav nerealnih limita i cijena i državu koja povećava plaće radnicima, ali ne osigurava sredstva u sustavu”.

Komentirao je i izbore i loš rejting SDP-a: “Ako ćemo mi (SDP) u izbornoj jedinici biti toliko jaki i imati sjajan rezultat da neće biti potrebne moje usluge, to znači da smo sjajni i da smo vratili povjerenje građana. Ja sebe vidim u SDP-u, da ne vidim izašao bi iz stranke kad se lomila. Dres neću promijeniti nikad, SDP će biti prva i zadnja stranka u kojoj ja jesam. Ekskluzivno vama – sva ta nagađanja koja se pojavljuju tjednima u medijima da raščistimo. Mi kao velika stranka s ljudima koji su se pokazali u svojoj struci, imamo kapaciteta da vodimo državu. Međutim, izgubili smo povjerenje građana i to se teško vraća. Politike koje provodimo u posljednje vrijeme su vrlo jasne i precizne – pogledajte naših četiri seta antiinflacijskih mjera, dobar dio njih je preuzela vladajuća stranka, što mi podzravljamo. Vjerujem da ćemo vratiti povjerenje građana”. Prvi smo korak napravili, a to je da smo to shvatili, promijenili način rada i ja sam uvjeren da u Hrvatskoj postoji lijevo biračko tijelo.