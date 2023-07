Petrokemija nakon 15 mjeseci: Turci od PPD-a nabavili plin i dižu je iz mrtvih

Podijeli :

Nikola Cutuk/PIXSELL

Pogoni Petrokemije ugašeni su još u ožujku prošle godine zbog previsoke cijene plina, a nakon što su Ina i PPD prodali kutinsku kompaniju turskoj Yildirim grupi, napokon se budi proizvodnja. Iz Uprave koju vodi Ali Odabaş objavili su da će startanje tvornice trajati do kraja srpnja, a sindikalni povjerenik kaže za N1 da se amonijak već proizvodi, uskoro će i mineralna gnojiva, te da je plin, koji je ključna sirovina, nabavljen od PPD-a. Traju i kolektivni pregovori o dizanju plaća

Nakon što je Petrokemija stajala punih 15 mjeseci, ovih dana iz kutinskih pogona dopire buka, proizvodnja je napokon pokrenuta. Iz Uprave su to danas potvrdili i službeno, navevši da je prošlog vikenda počela proizvodnja amonijaka, a postrojenja za proizvodnju finalnih proizvoda uree, KAN-a i AS gnojiva postupno će početi s radom do kraja mjeseca.

Nisu nam, međutim, odgovorili na pitanje vezano za nabavu plina i cijenu, koji je ključna sirovina za proizvodnju, a Davor Rakić, glavni povjerenik sindikata EKN Petrokemija, za N1 kaže kako je Uprava nedavno potpisala ugovor o plinu s PPD-om, ali na dva mjeseca. Ugovorenu cijenu, naravno, Rakić ne zna, kao ni da li će nešto od HEP-ove lipanjske rasprodaje viškova plina završiti u kutinskim pogonima. Dodaje da Petrokemija troši minimalno 64 tisuće kubnih metara plina na sat, a u punoj proizvodnji i oko 80 tisuća kubika.

Sindikat je, inače, u svibnju, kad je došao novi većinski vlasnik iz Turske, Yildirim grupa, zbog zabrinutosti oko sudbine tvornice i radnika, digao uzbunu i održavao skupove i press konferencije.

Startanje svih postrojenja do kraja srpnja

U normalnim okolnostima, Petrokemija je najveći potrošač plina u Hrvatskoj, što znači da u uvjetima pune proizvodnje na nju otpada oko 20 posto domaće potrošnje plina. Kao razlog gašenja pogona u ožujku prošle godine je tadašnja Uprava, kada je kompanija još bila u većinskom vlasništvu Ine i PPD-a (kroz tvrtku Terra mineralna gnojiva, od 2018. godine), navela upravo previsoku cijenu plina zbog energetske krize, pa je u međuvremenu kutinska tvrtka uvozila mineralna gnojiva s jeftinijih tržišta, čak i iz Rusije. Cijene plina sada su značajno pale, pa se kreću na burzama oko 30 eura po megavatsatu.

Petrokemija spašena u zadnji čas Petrokemija zaustavlja dva pogona, proizvedeno dovoljno mineralnog gnojiva CERP propustio 333 milijuna kuna od Petrokemije. Đerek: Sumnja se na dogovor

Uprava, koju odnedavno vodi Ali Odabaş, predstavnik turske grupacije Yildirim, objavila je početkom mjeseca na korporativnim internetskim stranicama da su počele pripreme za start svih proizvodnih postrojenja do 31. srpnja te da je moguća pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke. No, kažu da se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti, a kvaliteta zraka će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Ulaganje u modernizaciju pogona i dizanje okolišnih standarda proizvodnje glavna je stvar za održivu budućnost kutinske tvornice i očekuje se od Yildirim grupe koja drži oko 54 posto Petrokemije, uz državu koja je (zasad) suvlasnik sa 40-ak posto, od čega CERP drži 17,9 posto. Uostalom, okolišne dozvole koje su izdane Petrokemiji zadavat će ritam – budući da bez investicija te dozvole neće moći biti produljene, a čeka se također da Turci otkriju karte i dostave detalje svog investicijskog plana. Otvoreno je također pitanje hoće li, i po kojoj cijeni, država Turcima prodati svoj udjel. Podsjetimo ovdje samo da se predstavnik CERP-a prošle godine, kada se odlučivalo o delistiranju Petrokemije sa Zagrebačke burze, nije pojavio na skupštini na kojoj je kao manjinski dioničar imao mogućnost tražiti pravičnu naknadu, u iznosu 333 milijuna kuna.

Prema onome što objavili Ina i PPD, u razdoblju 2019. do 2022. godine u tvornicu su uložili 293 milijuna kuna – iako nisu precizirali u što točno. Prema ugovoru o dokapitalizaciji i restrukturiranju iz 2018. godine bilo je predviđeno da ulaganja u roku deset godina dosegnu 600 milijuna kuna, što bi podrazumijevalo i značajne investicije u dizanje okolišnih standarda. Valja znati da su, preuzimanjem Petrokemije od Ine i PPD-a, Turci su preuzeli i obveze iz tog ugovora.

Ukratko, srpanjsko pokretanje pogona tek je prvi korak u dizanju Petrokemije „iz mrtvih“, nakon što je 28. travnja zaključena transakcija između Yildirima i Terra mineralna gnojiva.

Pregovori o plaćama

„Pogoni su pokrenuti iz prve, bez ispada, što znači da su radnici sve ovo vrijeme dok je proizvodnja stajala, a oni radili na održavanju, čišćenju i popravcima, dobro obavili zadatke“, kaže Rakić.

U Petrokemiji je više od tisuću radnika i uredno su primali plaću dok su pogoni stajali, ali je bilo odlazaka, pa i otkako su došli turski vlasnici početkom svibnja jer nije bilo izvjesno da će proizvodnja doista uskoro startati. Zadnjih mjesec i pol su pak svi radili samo u jednoj smjeni, što je također izazvalo strahove i nezadovoljstvo jer je za dio radnika to značilo smanjenje plaće, te je samo u tom zadnjem periodu kompaniju napustilo oko 15 radnika, kaže Rakić. Uprava je u međuvremenu shvatila „da tako dalje nema smisla“, dodaje šef sindikata, a u tijeku su i pregovori o novom kolektivnom ugovoru, budući da je stari istekao 30. lipnja. Najvažnija stavka je dizanje plaća i ostalih materijalnih prava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.