U svijetu se pojavila nova podvrsta koronavirusa nazvana kraken. Širi se brzo, a koliko je opasna prerano je reći. Je li kraken opasan kao mitska hobotnica po kojoj je dobio ime za Dnevnik N1 komentirao je virusni imunolog Stipan Jonjić.

“Znanstvenici su uvijek imali sklonost da otkrićima daju mitska imena. I neka su preživjela jer su simpatična, no mislim da podvarijanta XBB.1.5 nije ništa drugo nego zadnja podvarijanta omikron i da nema mitske osobine kakve se mogu zaključiti iz imena. Virus ima svoju evoluciju, godinu dana na djelu je omikron, pojavljau se podvarijante jer virus evolvira”, smatra Jonjić.

Kraken sve bliže Hrvatskoj

Ne može reći ni da je slabiji ni jači jer konkretnih podataka za to još nema.

“Definitivno je sposobniji od prethodne varijante u smislu izmicanja imunološkom nadzodru, inače ne bi pobijedio. No je li virulentniji, patogeniji, za to nema jakih argumenata. Definitivno je sad zadnja varijanta koja će potisnuti one druge, ali mislim da će hobotnica ostati samo XBB.1.5 podvarijanta omikrona”, rekao je Jonjić.

Ipak, upozorava da su svi virusi opasni te da nijedna varijanta nije bezazlena. “Još uvijek jako puno ljudi obolijeva, umire. 150 milijuna ljudi u svijetu pati od kroničnih oštećenja zbog post-covida.”

“Znanost je napravila jako puno. Imamo nova cjepiva razvijaju se i novi lijekovi, no još uvijek ne znamo dovoljno da bismo se mogli boriti s post-covid manifestacijama, moramo znati još više”, dodaje.

Za kraj podsjeća da će ova bolest s nama ostati sigurno još godinama. “Mi smo možda na pola puta da razumijemo što sve ovaj virus može. Ne treba stvarati paniku zbog krakena ili sličnih, ali ne smijemo ignorirati tu bolest.”

