Podijeli :

Izvor: N1

Nakon što ga je predsjednik Vlade Andrej Plenković smijenio s dužnosti ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, konferenciju za medije održao je i Ivan Paladina.

“Kao što je predsjednik Vlade rekao, od sutra nisam više nisam ministar u Vladi RH. Svoj odlazak sam najavio premijeru prije otprilike dva mjeseca te smo se dogovorili kako ću napustiti dužnost ministra početkom ove godine”, rekao je Paladina.

Plenković razriješio Paladinu i Tramišak, objavio i imena novih ministara UŽIVO Plenković se zahvalio Paladini i Tramišak, najavio i smjenu Hanžeka

“Moja odluka nije nastala preko noći, duboko je promišljena i danas sam još sigurniji – najbolja je za sve”, dodao je.

Rekao je da se njegovim radom ubrzala obnova te da radovi iz mjeseca u mjesec rastu.

“Ako se ovako nastavi, imamo veliki optimizam da ćemo sav EU novac iskoristiti”, kazao je.

Dodao je da je zadovoljan i ubrzanjom dinamike rješavanja zahtjeva privatnih objekata.

Zadovoljan je svojim radom, ali ne i ukupnom dinamikom.

“Očekivanja cjelokupne javnosti su izrazito visoka, uglavnom usmjerena prema ministru, a prema modelu obnove, položaj ministra je ograničen i puno manji nego što to javnost misli. Sve to je preveliki pritisak za mene i za moju obitelj. Oni su mi prvi i najbitniji i to je glavni razlog za moj odlazak”, rekao je Paladina.

Zahvalio se predsjedniku Vlade Plenkoviću i svim članovima Vlade, a nasljedniku Branku Bačiću poželio je svu sreću. Dodao je i da neće koristiti mogućnost naknade 6+6. “Bilo je puno skepse, ali jasno je danas da je moj jedini cilj bio ubrzanje obnove”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.