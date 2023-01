Podijeli :

Izvor: N1

Nataša Tramišak smijenjena je s mjesta ministrice regionalnog razvoja i EU fondova. Nakon objave premijera, održala je konferenciju za medije.

Zahvalila je svim svojim suradnicima u Ministarstvu i Vladu, a kaže kako od premijera nije dobila adekvatan odgovor zašto je smijenjena.

“Na prvom mjestu, kad sam postala ministrica, na prijedlog svoje izborne jedinice, vodila sam se time da napravim najbolje u svom resoru. Okvir rada mi je bio program koj ije donio HDZ. Zahvaljujem svima. Drago mi je da smo uspjeli napraviti značajne pomake u radu ministarstva, podigli rezultate u povlačenju sredstava iz EU-a”, kaže Tramišak dodajući da joj nije bio problem raditi za dobrobit građana i države te da je to planirala nastaviti i dalje. “Premijer me ne vidi u svom timu, ne znam iz kojih razloga”, kaže.

“U Ministarstvu sam zatekla dvije istrage, jedna je završila dizanjem oputžnice prošli tjedan. Istraga se intenzivirala kad je počeo s radom Ured europskog tužitelja. Ja nisam puno komunicirala o tome, istrage su uvijek tajne. Bez obzira na to, trudili smo se raditi svoj posao bez obzira na otežane okolnosti”, kaže Tramišak zahvaljujući svim djelatnicima ministarstva koji su bez obzira na to radili najbolje što su znali.

Nakon smjene, Tramišak će, kaže, aktivirati svoj mandat u Saboru. “Odlazim dignute glave, ostavila sam dobre rezultate i zahvaljujem svima koji su mi poslali poruke podrške”, kaže bivša ministrica.

“Razlog zašto bi me smijenio nisam dobila”, ponavlja na pitanje o tome zašto je smijenjena. U Saboru će “raditi u interesu države i građana”, kaže na pitanje hoće li podržavati rad Vlade. “HDZ kao najveća stranka i vodeća stranka drži snažnu i stabilnu većinu. Ne mogu reći daje netko od njih tražio moju smjenu. HDZ je preživio puno toga, smjene različitih ministara, ali i premijera. Moja lojalnost je prema biračima, državai i ja ću glasati sukladno tome. Sve što smatram da Vlada radi u interesu građana ću podržavati. Ne znam zašto je premijer izgubio povjerenje u mene ni je li ga ikad imao, ali mogu reći da nijedan čovjek u demokratskim procesima ne može biti one man band, to nije dobro”, kaže.

“Ako nemate odriješene ruke, ne možete voditi resor. Smatram da nema razloga za moju smjenu, prepuštam javnosti, Saboru i HDZ-u da sami ocijene. Ovlasti ministara su skučene, trudila sam se dati najbolje od sebe. Rezultati rada potvrđuju da smo napravili velike iskorake, oko mene nema afera, ne ostavljam repove. Nasljedniku želim dobar rad, nastavit ću se baviti politikom i radit ću sve u interesu građana”, ponavlja Tramišak.

Kaže kako joj je premijer rekao kako je zadovoljan radom ministarstva te da tu nije bilo nezadovoljstva. “Neka pitanja koja predsjednik Vlade ima, ali ih nije izgovorio, to ne mogu znati”, kaže.

