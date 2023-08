Koliko košta obrazovanje? Provjerili smo uoči školske godine kako uštedjeti

Podijeli :

Koliko košta obrazovanje? Na prvu, uvijek se ističe da je u Hrvatskoj dostupno, besplatno i obvezno. No, kad dođe do prakse i kupovine školskih knjiga i potrepština, računice postaju vrtoglave. Može li se uštedjeti i kako država pomaže roditeljima s jednim ili više djece?

“Potrošili smo 109 eura i 30 centi. Kupili smo potrepštine za školu odjednom na karticu”, rekla je majka školarca.

Toliko je ova mlada majka za svog prvašića platila samo torbu i pernicu. Cijene svakako variraju ovisno o modelu.

“Kod svake robe uvijek postoji razlika, jesu li brendovi ili nisu, tako da može se potrošiti 100 eura na njih, a može se i puno više. Postoje školske torbe za 40-ak eura. Za 50 eura se već može naći kompletna torba, pernica i vrećica za papuče. Popularne su ove anatomske prvoškolske torbe, dio roditelja je uvjeren da su te najbolje, što možda za prvi razred i jesu”, rekao je Danijel Habjanić.

Presudu kupovini obično donesu djeca.

“Djeca su ta koja diktiraju, roditelji bi svakako htjeli uzeti povoljnije, ali postoje artikli koji su ljepši i koji su manje ljepši. E sad, kako tko gleda na to…”, kazao je.

No, nije samo kako se gleda na estetiku, već postoje i obvezni materijali, posebice za prvašiće – crtančice, likovni pribor od kistova do pastela, oprema za tjelesni, sadržaj u pernici, pisanke. Danijel kaže – cijena navedenog može koštati 50-ak eura, no da se i uštedjeti.

Većina roditelja kaže da je za 1. i 5. razred osnovne najviše izdataka. Evin i Matejev djed se ne bi se složio. “Nisam siguran da postoji manja cifra, ali mislim da više košta kad ima više predmeta, više bilježnica, kojekakvih tehničkih stvari”, rekao je Zvonko Pađan.

Djed ne želi o cijenama, ali unuci se vesele kupljenom. “Kad bi se to sve skupa zbrojilo, onda bolje da ne zbrajam. Neka ostane tajna. Ovo što su ispalo je da je to nužno, a sad hoće li biti još dodataka, to nas intervjuirajte za tjedan dana”, kazao je.

“Kupila sam rozu torbu sa srčekima i pernicu s medvjedima. I još ću ih par godina nositi”, rekla je školarka.

“Ja sam kupio torbu s kontinentima, prikazane su Južna i Sjeverna Amerika te Afrika”, kazao je školarac.

Država će i ove godine za sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj uspjeti osigurati preko 24 milijuna eura za literaturu.

“Osigurani su obvezni, ali i dodatni materijali koji će svim učenicima koji su uključeni u cjelodnevnu školu znatno rasteretiti budžete njihovih roditelja. To se odnosi na oko 450 tisuća učenika koji sudjeluju u odgojno obrazovnom procesu. Prosječni iznos tih paketa iznosi oko 2 tisuće kuna, ali o tim iznosima možemo govoriti tek kada budu ispostavljeni računi”, rekla je mr.sc. Vesna Šerepac.

Uključena je i lokalna razina.

Nabavljeno je nešto više od 773 tisuća komada udžbenika i drugih obrazovnih materijala za 100 tisuća učenika, a za navedenu je namjenu u Proračunu za 2023. godinu osigurano 9 milijuna eura.

Ministarstvo financira i prijevoz, za srednjoškolce u vrijednosti do 75% cijene pokaza, a za osnovne škole puni iznos od 12 eura mjesečno. Tu je i subvencija za jedan obrok od 1,33 eura, a za 63 škole u cjelodnevnoj nastavi i dva jela. Dakle, jedan školarac u godini roditelje košta od 600 do 900 eura.

S obzirom na inflaciju, obrazovanje postaje sve izazovnije, a s obzirom na to da je osnovnoškolsko obvezno – država bi roditeljima treba maksimalno olakšati.

