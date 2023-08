Konačno složni: Državni vrh iz Knina poslao jasne poruke Srbiji!

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Državni vrh danas konačno ujedinjen u nečemu. I predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Republike Zoran Milanović došli su u Knin na proslavu 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i poslali vrlo jasne poruke o tome što je Oluja bila i što ona predstavlja za Hrvate, ali i odgovorili na provokacije koje svake godine uoči obljetnice Oluje stižu iz Srbije.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je prigodni govor. Oluju je nazvao prekretnicom koja je označila kraj velikosrpske agresije na Hrvatsku, a za 1995. rekao je da je to vjerojatno najvažnija godina u suvremenoj hrvatskoj povijesti, da je te godine, oslobađanjem teritorija, Hrvatska vraćena u normalan život. Zahvalio je braniteljima i onima koji su živote utkali u Hrvatsku jer bez njih ni suverene hrvatske države ni razvoja ni napretka ne bi bilo.

“Oluja je oslobodilačka akcija, temelj hrvatske slobode i države i Hrvatska nikada nikome neće dopustiti na Oluju i hrvatske branitelje, na vojnike i policajce”, rekao je Plenković osvrćući se na jučerašnje poruke iz Prijedora. “Nećemo prihvatiti otpužnice koje dolaze od tužiteljstva u Beogradu, od Srbije koja pretendira biti regionalni i tužitelj i sudac”, jasno je poručio Plenković rekavši da je to važna poruka za one koij su Hrvatskoj osigurali slobodu.

“Nećemo nasjesti”

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je kako ovo mjesto i trobojnica najbolje govore koliko je vrijedna sloboda i koliko se za nju teško izboriti. Zahvalio je braniteljima i njihovim obiteljima na nesebičnom davanju koje je nazvao sjemenom iz kojega je iznikla Hrvatska. Zahvalio je i Franju Tuđmanu i svima koji su se spremno stavili u službu domovine. “Upravo je Oluja onaj krucijalni, formativni trenutak u stvaranju hrvatske države”, rekao je Jandroković dodajući da je važno ustrajno njegovati kulturu sjećanja, osobito za mlađe naraštaje. “Ako znamo istinu o vlastitoj povijesti nećemo nasjesti na iskrivljena tumačenja povijesnih razdoblja”, rekao je dodavši da su “neumjesna” i “bezobrazna” tumačenja srpskih dužnosnika te da moramo znati razlikovati povijesnu istinu od laži koja se sve češe plasira u javni prostor. “Bili smo žrtva velikosprske agresije i pobjednici u obrambenom ratu”, jasno je poručio Jandroković.

Usprkos tehničkim poteškoćama, Jandrokovićeva poruka s govornice dobila je glasan pljesak.

“Samo u Hrvatsku se ljudi vraćaju”

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik izvan protokola je čestito Jandrokoviću na “borbi protiv zakona fizike”, šaleći se na račun tehničkih poteškoća koje su pratile govor predsjednika Sabora.

Pozdravio je hrvatske vojnike i “braću po oružju” iz HVO-a. “Ovo već godinama radimo i ponavljamo da bismo utvrdili istinu. Istina je voda duboka”, rekao je Milanović osvrćući se na poruke iz Prijedora koje smo slušali jučer. Rekao je kako će biti vrlo blag u poruci te da “nije lijepo” to što su takve poruke poslane upravo iz Prijedora u kojemu je ubijeno nekoliko tisuća Bošnjaka.

“Pobjeda je bila velika i teška. Kad govorimo o istini, ona treba biti izrečena u cjelini. Hrvatska je pobjeda omogućila Dayton, bez njega ne bi bilo. Bez poraza tadašnjeg neprijatelja, vjerujući da to više nije i da to više neće biti. Bez tog poraza ne bi bilo ništa i nikada ih se ne bi natjerali za pregovarački stol. Neki to tako ne vide, ali kao svoju dužnost vidim da to neprestano ponavljam”, kaže Milanović dodajući da “nismo baš nešto zgriješili”.

“Hrvatska je rat vodila pametno, ljudi koji su je vodili su bili inteligentni, lukavi kad je trebalo. Borili su se sa silom jačom od njih. Naši saveznici i prijatelji su ljudi koji su nam, dok se Hrvatska pripremala za kraj rata, pisali planove o tome da Hrvatska bude uređena po planu Z4. To bi bilo jako loše rješenje i nije prihvaćeno samo zato jer tadašnji protivnik nije pristao, na vlastitu katastrofu i štetu. U ovaj kraljevski grad hrvatska je vojska ušla kad u njemu više nije bilo nikoga. Ali, ljudi se vraćaju. U ovom gradu danas ima pripadnika srpske nacionalnosti. A zašto su ovjde? Jer im valja, jer im je ovo domovina. To je jedino u Hrvatskoj, to je posebno i to je iznimka. Nitko se drugdje ne vraća. To je rezultat rada svih vlada, ali raspoloženja i duha u hrvatskom narodu”, rekao je predsjednik.

