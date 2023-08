FOTO | Pljusak nije omeo proslavu Oluje u Kninu, pogledajte što se događalo

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik izvan protokola je čestito Jandrokoviću na "borbi protiv zakona fizike", šaleći se na račun tehničkih poteškoća koje su pratile govor predsjednika Sabora.

Pozdravio je hrvatske vojnike i "braću po oružju" iz HVO-a. "Ovo već godinama radimo i ponavljamo da bismo utvrdili istinu. Istina je voda duboka", rekao je Milanović osvrćući se na poruke iz Prijedora koje smo slušali jučer. Rekao je kako će biti vrlo blag u poruci te da "nije lijepo" to što su takve poruke poslane upravo iz Prijedora u kojemu je ubijeno nekoliko tisuća Bošnjaka.

"Pobjeda je bila velika i teška. Kad govorimo o istini, ona treba biti izrečena u cjelini. Hrvatska je pobjeda omogućila Dayton, bez njega ne bi bilo. Bez poraza tadašnjeg neprijatelja, vjerujući da to više nije i da to više neće biti. Bez tog poraza ne bi bilo ništa i nikada ih se ne bi natjerali za pregovarački stol. Neki to tako ne vide, ali kao svoju dužnost vidim da to neprestano ponavljam", kaže Milanović dodajući da "nismo baš nešto zgriješili".

"Hrvatska je rat vodila pametno, ljudi koji su je vodili su bili inteligentni, lukavi kad je trebalo. Borili su se sa silom jačom od njih. Naši saveznici i prijatelji su ljudi koji su nam, dok se Hrvatska pripremala za kraj rata, pisali planove o tome da Hrvatska bude uređena po planu Z4. To bi bilo jako loše rješenje i nije prihvaćeno samo zato jer tadašnji protivnik nije pristao, na vlastitu katastrofu i štetu. U ovaj kraljevski grad hrvatska je vojska ušla kad u njemu više nije bilo nikoga. Ali, ljudi se vraćaju. U ovom gradu danas ima pripadnika srpske nacionalnosti. A zašto su ovdje? Jer im valja, jer im je ovo domovina. To je jedino u Hrvatskoj, to je posebno i to je iznimka. Nitko se drugdje ne vraća. To je rezultat rada svih vlada, ali raspoloženja i duha u hrvatskom narodu", rekao je predsjednik.