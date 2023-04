Podijeli :

N1

Ivana Kekin, saborska zastupnica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, u N1 Studiju uživo komentirala je zahtjeve liječnika i stanje u hrvatskom zdravstvu.

“Ne mogu reću da imam velika očekivanja. Stav ministra Vilija Beroša je dosta jasan, i prije prosvjeda, a i nakon prema liječničkim udrugama i liječnicima se postavio s visoke pozicije i omalovaža ih. Druga je stvar to da bi premijer mogao iskoristiti ovu priliku da ukliže u šesnaesterac i zabije gol kao s roditeljima njegovateljima. Treba se razmišljati o statusu liječnika ako uzmemo u obzir da je 600 liječnika otkad je Andrej Plenković premijer otišlo iz Hrvatske. Kad se barata s brojkama, treba vidjjeti koliko ih je otišlo i u privatnu praksu i zbog toga i najveći bolnički centri ostaju bez radiologa”, rekla je saborska zastupnica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin.

Kekin smatra da ukoliko premijer ispuni sve do zadnjeg zahtjeva liječnika to će samo značiti da neće doći do akutnog raspada javnog zdravstvenog sustava, a njegovo kronično propadanje će se nastaviti i dalje.

Liječnici su u Hrvatskoj organizirali tri štrajka. Evo kako je svaki završio… Liječnicima je prekipjelo, najavljuju štrajk

“HZZO da bolnici neki novac i onda bolnica od te cifre plati samo plaće, a od ostatka novca bi trebala platiti lijekove i potrošni materijal i sve ostalo. Tad bolnica ide u dugove i mora ispuniti hrpu uslugu da dođe do potpune dane cifre. Onda se radi hrpa pretraga koje nisu potrebne jer se moraju fakturirati do te dane cifre i ako to ne uspiju onda se to piše bolnici kao javni dug”, objasnila je Kekin pa je dodala: “Dok smo istodobno kafićima davali nepovratna sredstva, zdravstvenim ustanovama smo davali sredstva koja želimo da nam sad vrate. Mi plaćamo 11 posto više od prosjeka od EU-a za lijekove za maligne bolesti.

Kekin smatra da bi država trebala osnovati Centre izvrsnosti da ne rade svi sve.

“Zdravstveni sustavi su jedni od najkompleksnijih sustava na svijetu. U mnogim zemljama to funkcionira svakako bolje, ali HDZ je zdravstvo uvijek gledalo kao lukreativnu djelatnost i novci su se slijevali tamo gdje postoji mogućnost bolje zarade. Više se novca ulijeva u tercijarnu zdravstvenu zaštitu nego u primarnu. Kad bi bilo koji ministar rekao da će se njegova reforma sastojati od jačanja primarne zaštite ja bih mu pljeskala. Time bi se automatski riješilo puno problema”, rekla ke.

Kekin kaže da pacijenti koji ne mogu doći do primarne zaštite u očaju pribjegavaju hitnoj.

“Dodatan problem koji se pojavljuje je taj da su bolnice u Zagrebu istodobno otišle u obnovu i kapaciteti su im značajno smanjeni. Postoji jedna mala elitna liječnička skupina koja ima velike plaće i u Zagrebu za osmosatno radno vrijeme dobivat 80 posto plaće s fakulteta i 80 posto plaće iz bolnice. Treba vidjeti tko dobiva 160 posto plaće i tko čini tu elitnu skupinu”, kazala je Kekin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

HZZO čisti liste: Čak 300 tisuća građana ostaje bez zdravstvenog osiguranja? Uvode se goleme kazne za ustaški pozdrav, tko vikne ZDS ostaje bez četiri plaće Kakvo će biti radno vrijeme vodećih trgovačkih lanaca tijekom blagdana?