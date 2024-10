Kosor: Nije Milanović pozvao Putina u posjet Hrvatskoj, nego predstavnik Vlade

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom danu kod naše Mašenke Vukadinović komentirala je prijepor između predsjednika Vlade i predsjednika Republike oko slanja hrvatskih časnika i dočasnika u NATO-vu misiju potpore Ukrajini.

Jadranka Kosor rekla je da se javnost moram opredijeliti za nešto za što ne postoji dovoljno informacija: “Do svega ovoga ne bi došlo da je Andrej Plenković prihvatio pozive za održavanje sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sjednice oba vijeća trebale su biti održane davno prije, svijet gori i imamo krizna žarišta na nekoliko mjesta. Ukrajina je tako blizu i radi se o okrutnoj agresiji Rusije na Ukrajinu i o svemu tome trebalo je razgovarati na sjednicama Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Oni koji sjede na tim vijećima imaju sve podatke i one koji su klasificirani kao stroga tajna u slučaju NATO misije. Postoje ljudi koji imaju certifikate za uvide u NATO dokumente i na temelju toga uvida koji mi nemamo oni mogu odlučiti.”

“Agonija traje i produžava se”

“Ova agonija koja traje i koja se produžava pokazuje nesuradnju i nepoštivanje Ustava Republike Hrvatske koji nalaže suradnju Vlade RH i predsjednika oko pitanja vojske, pitanja slanja hrvatskih časnika nekamo”, dodala je Kosor.

Bivša premijerka komentirala je i glasovanje Hrvatskog sabora na tu temu: “Veći dio opozicije naveo je da će glasati protiv te odluke, odnosno da će glasati sukladno onome što je obrazložio predsjednik Republike. Pričekala bih da se to dogodi. Predsjednik Vlade ide s tim u Sabor bez obzira na to što realno može predvidjeti da će to pasti u Saboru. Ja bih s tim pričekala jer mi još uvijek nismo čuli što o tome misli predsjednik najveće oporbene stranke u Hrvatskoj, od kako je postao predsjednik SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić. On se zapravo povukao na pričuvne položaje i ne zbori o ovome, nije bio ni na sjednici na kojoj je bio glavni državni odvjetnik.”

“Na predsjednika nasrće cijela Vlada”

“U svemu ovome je najtragikomičnija činjenica da je Domovinski pokret bio protiv, kada se prije dvije godine raspravljalo o tome, a sada kao dio vladajuće većine žarko brani odlazak hrvatskih časnika”, dodala je Kosor.

“Predsjednik govori sam o tim činjenicama, a na predsjednika nasrće cijela Vlada. Kojeg god ministra pitate, svi će reći, isto što govori i premijer, da je predsjednik u dealu s Vladimirom Putinom, da zastupa interese Rusije, što nije točno. Nije predsjednik Republike pozvao Vladimira Putina u posjet Hrvatskoj 2022. godine, nego je to učinio predstavnik Vlade, dva mjeseca prije napada na Ukrajinu”, objasnila je Kosor.

