Kosor o reakciji političara na tragediju: Primili basnoslovno uvećane plaće i očekuju da ih se pusti na miru

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje su razgovarale o tragediji u Malom Lošinju u kojoj su poginula tri pomorca Jadrolinije.

“Ako je Jadrolinija državno vlasništvo, a je, ako je ministar na čelu skupštine, ako vlast odlučuje o tome tko će biti na čelu Uprave… Cijeli jedan krug politički se zatvara i normalno je da se propituje politička odgovornost”, smatra Kosor.

Kosor podsjeća kako je premijer isti dan došao na mjesto nesreće kada je u padu zrakoplova Cessne kod Lučkog poginula jedna osoba, iako nije bilo povezanosti Vlade i države kao u slučaju tri nesretne smrti djelatnika Jadrolinije.

“Ako je predsjednik Vlade imao potrebu otići na to mjesto nesreće, onda naravno da javnost propituje zašto nije otišao na mjesto strašne nesreće gdje je u središtu pozornosti državna tvrtka?”

“Zatečena sam reakcijom premijera”

Osvrnula se i na izjavu za medije, kad je premijer odgovarao na pitanja o nesreći.

“Iz njegove izjave iz koje je vidljiva čista jasna, nepatvorena ljutnja što se to uopće propituje i da se želi nanijeti šteta Vladi. Jako sam zatečena. To jednostavno ne razumijem. Nitko tko to još drži u nekoj žiži javnosti ne želi naštetiti Vladi. Nego se radi o činjenici da je to vladina tvrtka.”

Kosor se pita zašto nabava trajekata nije bila prioritet pri ulasku Hrvatske u EU.

“Ne radi se samo o tome što smo turistička zemlja, nego život otočana treba svaki dan činiti što lagodnijim – da se ljudi naseljavaju na otoke, a ne da se iseljavaju. Sad na vidjelo izlazi sve ono što je loše i što se moglo za ovih osam godina popraviti. Slažem se s resornim ministrom da ništa ne može preko noći, ali koliko je tu noći kad pomnožite s osam godina.”

Osvrnula se i na reakciju opozicije oko najgore tragedije u povijesti Jadrolinije.

“Nije se ni opozicija pretrgla u bilo kakvom političkom djelovanju ovom slučaju. Nakon što su primili prve basnoslovno uvećane plaće svi očekuju da ih se pusti na miru. To je poražavajuće za našu demokraciju.”

