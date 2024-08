Iznajmljivač ostao u šoku kada je čuo koliko su gosti platili njegov apartman: “Ovo me ljuti i krivo mi je”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Jedan crikvenički ugostitelj neugodno se iznenadio kada su mu gosti rekli koliko platili smještaj u njegovim apartmanima.

Kako prenosi Večernji list iznajmljivač noćenje u svom studio apartmanu od 30 kvadrata naplaćuje 75 eure no gosti koji su iz Đakova su rezervirali putem jedne platforme za online rezervaciju i platili 670 eura za šestodnevni odmor.

Pritom je ta cijena bila s popustom te su smještaj trebali platiti čak 711 eura.

“K tome, ljudi su platili još 15 eura ovdašnjoj agenciji s kojom imam ugovor i koja surađuje s tom platformom. U ugovoru, istina, ne stoji da ja određujem konačnu cijenu, nego samo tih 75 eura za manji, odnosno 90 eura za veći apartman. Ali da cijena naraste sa 75 na gotovo 120 eura ipak mi se čini pretjeranim”, rekao je iznajmljivač koji je dodao kako je napravio eksperiment sa svojim većim apartmanom.

Našao je slobodan termin i putem iste platforme pokušao ga rezervirati na nekoliko dana. Umjesto njegove cijene od 90 eura po danu, na platformi je iskočila cifra od – 151 euro.

Cijene svega rastu, ali jedna usluga košta isto već godinama

“Ovo me ljuti i krivo mi je”

“Nemojte me krivo shvatiti, ja sam zadovoljan zaradom i nije mi žao da posrednici zarade. Imaju troškove i tako mora biti. Međutim čini mi se da se ipak radi o enormnim iznosima, a mi iznajmljivači ispadamo skupi i grabežljivi. To me ljuti i krivo mi je kad slušam kako govore da svi mi na Jadranu gulimo turiste, ali ne treba nas sve trpati u isti koš”, rekao je iznajmljivač.

“Neki portali od domaćina uzimaju 15, odnosno 16 posto provizije ako se novac isplaćuje preko banke. Neki, recimo, uzimaju tri posto, a razliku naplate od gostiju. Modeli su razni, ali u pravilu je sve prilično transparentno. Domaćin, pritom, može utjecati i na krajnju cijenu ako potpiše takav ugovor. Nažalost, dio naših iznajmljivača ne upušta se u detalje niti ih to sve previše zanima dok se ne dogodi neki problem ili ovakav ispad… Tako visoka krajnja cijena sumnjiva mi je te me ne bi čudilo da je iznajmljivač žrtva lažne web-stranice, odnosno hakera. Toga ima više nego se zna”, rekla je predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istarske županije Lorena John.

