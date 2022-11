Podijeli:







Izvor: N1

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je u Novom danu N1 televizije odnos predsjednika Republike i predsjednika Vlade, Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića.

“Sigurno ovakvo nešto nismo imali dosad”, kaže Kosor komentirajući jučerašnji dvostruki ispraćaj hrvatskih vojnika u misiju.

“Postali smo zarobljena, zamrznuta država. Da se ovako ministar obrane ugura u neki program dva sata prije, da se na svaki način uvlači i HV, i to baš oni koji odlaze u misiju, da se kroz sve to pokazuje da se ne poštuje institucija vrhovnog zapovjednika… Predsjednik Republike je vrhovni zapovjednik, tako je odredi Ustav. Ništa od ovoga se ne bi dogodilo da ministar nema izravnu i punu potporu predsjednika Vlade jer je to dio šire slike stvaranja sanitarnog kordona prema predsjedniku Republike. Kad je jasno najavljeno da će HDZ-ovi dužnosnici bojkotirati predsjednika i kad ga se, što je nedopustivo, nije pozvalo na obilježavanje obljenice Južnog bojišta, on je otišao sam. Otišao je i na obilježavanje dana pogibije Blage Zadre pa nije došao nitko od ministara. Predsjednik je, gdje god da dođe, centralna osoba, osobito ako je nešto naslonjeno na vojsku”, objašnjava bivša premijerka.

“Mi zaprepašćujuće dugo nemamo čelnog čovjeka VSOA-e. Banožić je ušao u neku novu fazu pa predsjednika zove Pantovčak. Podsjetila bih da je bivša predsjednica u letu smijenila Lozančića, da aktualni prmijer Orešković za to nije znao i da je uslijedilo mučno natezanje, s razlikom da o smjeni Lozančića gospođa Grabar Kitarović nije objasnila je li prekršio zakon, a ovdje su razlozi za smjenu kristalno jasni. Očito se malo tko u Hrvatskoj sjeća ičega, ali bivši čelnici VSOA-e su imali ogromne probleme s pravosuđem zbog zlouporabe položaja. Kad imate opet takav slučaj, treba reagirati promptno i brzo”, smatra Kosor.

“Parlamentarni izbori su prije predsjedničkih i ovaj će predsjednik davati mandat za sastavljanje Vlade, u svakom slučaju bi Andreju Plenkoviću, kao predsjedniku HDZ-a i Vlade, ako mu je stalo do funkcioniranja države, a korupcija je kapilarno širi i kapilarno je zabetonirana, bilo bi mu u interesu da odledi te odnose, otvori dijalog i da se ti problemi riješe. Bilo bi krajnje neugodno, kad počne kampanja, a počinje već sljedeće godine, da predsjednik i dalje uporno ponavlja i izvlači neriješena pitanja i nedobivene odgovore na pitanja koja će sada proslaviti godinu dana. Gospođa Đerek je otvorila ta tužna i teška, na trenutke opaka, pitanja o funkcioniranju Banožića u njegovom prijašnjem poslu i na to upozorava Milanović. Bilo bi neugodno i loše da se to nastavi u kampanji. U interesu predsjednika HDZ-a i Vlade je da se ta pitanja zatvore. Milanović je rekao da je spreman razgovarati, ali da se neke stvari jednostavno moraju počistiti. Nikad ne bih dopustila da ovo eskalira do ove mjere. Nikada te suradnje između predsjednika Vlade i države, otkako je parlametnarnog sustava, nisu idealne ni čarobne. Uvijek postoji neka vrsta natezanja”, kaže.

Kosor dodaje i kako se Milanović “nikad ne trpa, njega to ne zanima”. “Zamislite da se on sad odjednom zaintači i kaže da želi ići na sljedeću sjednicu Europskog vijeća. Kao što znamo, on je s austrijskim predsjednikom u izvrsnim odnosima, mogao bi reći da želi riješiti problem koji su oni zaprtljali. Predsjednik uopće ne otvara pitanje obnove Banije i mislim da mnogo pomaže Vladi. Da on počne obilaziti ta područja i svaki tjedan šalje poruku Vladi ‘što je ovo, zašto niste iskoristili onih 5 mlrd koje smo dobili za obnovu’… Da počne prozivati Paladinu, tu bi se Vlada našla u jako teškoj pozciji”, kaže Kosor, a dodaje i kako predsjednik nije potegnuo ni pitanje poreza na ekstraprofit.

