Zbog svađe Banožića i Milanovića, hrvatske vojnike ispraćat će se – dvaput!

Zbog prepucavanja ministra obrane Marija Banožića i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, danas će se u Varaždinu hrvatske vojnike koji idu u misiju KFOR na Kosovo ispraćati - dva puta

Naime, prvo je u nedjelju Milanovićev Ured poslao najavu kako će on u ponedjeljak nazočiti ispraćaju vojnika koji se održava u 14h, a zatim je Banožićevo ministarstvo izvijestilo da će ministar nazočiti ispraćaju, ali u 12h. Iako to u pozivu MORH-a nije navedeno, jasno je da je Banožić odlučio održati svoj ispraćaj da bi izbjegao susret s Milanovićem, a raniji termin je izabrao tako da predsjednika omalovaži jer će ispasti da je on bio na premijeri, a predsjednik samo na reprizi, piše Tportal.

