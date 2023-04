Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nakon što je predsjednik Vlade Andrej Plenković danas u još jednom verbalnom obračunu s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem spomenuo "njegovog jataka iz Slovenske", priopćenjem se oglasio i Dragan Kovačević.

Podsjetimo, Andrej Plenković je o posljednjem istupu predsjednika Zorana Milanovića rekao:

“To je sve uobičajeni repertoar divljaštva, vulgarnosti, primitivizma čovjeka koji je promijenio politički diskurs u Hrvatskoj tako da raste broj jednako primitivnih političara kao što je on. Oni nam narušavaju političku kulturu i koji se bave ničim. Njegov doprinos zadnjih godina je čista nula, ja bih rekao i duboki minus s obzirom koliko je narušio političku kulturu.”

Potom je dodao referirajući se uhićenja u Slovenskoj: “Predlažem da poslušate njegove izjave o DORH-u i USKOK-u kada je uhićen njegov jatak iz Slovenske. To je bio prekretnički trenutak za model ponašanja, nekulture, primitivizma i divljaštva. U nastojanju optuživanja drugih, vidite njega. Nažalost, jedan dio političke scene ga slijedi, vide u njemu uzora.”

Njemu je pak odgovorio Dragan Kovačević čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Magistre Plenkoviću,

Vi ste problematičan čovjek i štetočina za društvo.

Temeljem današnje Vaše izjave kojom me opetovano napadate i lažno prikazujete kao dio jataka koji su se urotili protiv vas nepogrešivoga spasitelja ove zemlje, navodim sljedeće.

Preko svojih jataka u tužiteljstvu započeli ste protiv mene kazneni i medijski progon bez ijednoga dokaza, temeljen isključivo na insinuacijama i optužnici bez ijednoga dokaza. Sada je svima jasno da Vi kontrolirate rad DORH-a i da uvodite u društvo puzajuću diktaturu i tome ću vam se oduprijeti svim snagama i pod cijenu svih Vaših pritisaka.

Upozorio sam Vas na vrijeme da me ostavite na miru, ali Vi me ponovno napadate. Stoga ću javnosti objasniti kako je i zašto počela moja difamacija.

“Skrivate se iza imuniteta”

Sve je počelo tako što ste, magistre Plenkoviću, tražili od mene mandat predsjednika Uprave JANAF-a na raspolaganje kako biste sebi bliskoj dvojici stranačkih ljudi dali da upravljaju tim dioničkim društvom. Naravno vaši istančani radari izabrali su izvrstan kadar pa su stratešku tvrtku prepustili jednom polupismenom, a drugom s dijagnozom Vama bliskom čovjeku. Kada sam odbio dati mandat na raspolaganje i podnijeti ostavku, krenuli ste represivnim aparatom i represijom kako institucionalnom, tako i preko dijela medija.

Izmislili ste neko mito koje je predano u takozvanom “Klubu”, koji nije klub jer ste željeli poniziti Predsjednika Republike Hrvatske i naći motiv za njegov opoziv. Kada i to niste uspjeli krenuli ste u direktni obračun sa mnom. Naravno da u toj lažnoj optužnici nema ni Kluba, ni ljudi koji su tamo bili na ručku, niti optužnica spominje da je izmišljeno mito uručeno u Klubu, niti u njoj ima ikakvih inkriminacija vezanih uz Klub, ali to ne spominjete već prešućujete. Sve je to već javno demantirano, ali da se ne osramotite, kako ste se nedavno osramotili u optužnici za Agrokor, premjestili su vaši jataci navodni događaj na druga izmišljena mjesta.

Kako to da prema svim Vašim optuženim prijateljima imate poštovanja pa govorite o presumpciji nevinosti, a mene stalno nazivate kriminalcem. Neka javnost zna da sam Vas zbog toga tužio, ali se sakrivate iza svoga imuniteta.

“Najveća prevara ovog društva”

Moram Vam reći da ste Vi, magistre Plenkoviću, najveća prevara ovoga društva i najveća štetočina koja se pojavila na društvenoj sceni i koja uništava ovu zemlju i to iz dana u dan i svojim PR nastupima dovodi u zabludu ovo malo ljudi koji su još ostali u Hrvatskoj jer oni koji više ne mogu slušati laži, napustili su zemlju.

Vaš uspjeh je prazna Slavonija, 75 posto ljudi koji misli s Hrvatska ide u krivom smjeru i 25 posto vaših uhljeba koji ovisi o Vama pa vas podržavaju jer nemaju drugog izbora. Ne vole Vas, ali to ne priznaju jer se boje za svoju egzistenciju.

Nadam se da je Vaš kraj blizu i da ćete zaista odgovarati za aferu Borg, a posebno za nacionalnu izdaju, koju ste počinili zatvaranjem Sisačke rafinerije. Nemojte misliti da ću stati niti ja niti ljudi koji imaju saznanja oko Sisačke rafinerije, u razotkrivanju vaše uloge u njezinom gašenju.

Nadam se da ćete uskoro završiti ne u NATO-u ili na nekoj visoko plaćenoj neradničkoj funkciji uhljebljivanja unutar raznih Komisija EU, nego na mjestu gdje će te imati puno vremena za razmišljanje o svojim nedjelima.

Dr. sc. Dragan Kovačević, profesor poslovnih financija”