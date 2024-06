Krenuli su turistički vikendi: Gužve na cestama diljem Hrvatske, HAK upozorava vozače

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora osobito na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, A2 Zagreb-Macelj, A6 Rijeka-Zagreb, zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici te na ulasku u Hrvatsku kod Maclja, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Lici, a u ostalom dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete.

Na A1 pojačan je priljev vozila na naplati Lučko, a vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Lučko i Bosiljevo II u smjeru mora.

Na granicama nema duljih čekanja

Na A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1,5 km i nastavlja se u Sloveniju.

Od ponedjeljka poskupljuju cestarine za određene skupine vozila

Danas od 10 do 18 sati i u nedjelju, 30. lipnja, od 7,30 do 18 sati zbog održavanja utrke „30. nagrada Stubičkih Toplica“ za sav promet bit će zatvorena Sljemenska cesta od naselja Pila kod Stubičkih Toplica do Hunjke (ŽC2219).

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Nema dužih čekanja na graničnim prijelazima u prometnu osobnih vozila.

