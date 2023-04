Kutleša preuzima upravljanje Zagrebačkom nadbiskupijom, oglasio se Bozanić

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Papa Franjo prihvatio je odreknuće kardinala Josipa Bozanića od upravljanja Zagrebačkom nadbiskupijom.

Bozanića će na mjestu zagrebačkog nadbiskupa naslijediti dosadašnji koadjutor mons. Dražen Kutleša.

“Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj ima čast obavijestiti da je Sveti Otac prihvatio odreknuće nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića od pastoralnoga upravljanja Zagrebačkom nadbiskupijom.

Naslijedit će ga mons. Dražen Kutleša, dosadašnji nadbiskup koadjutor iste nadbiskupije”, stoji u priopćenju Apostolske nuncijature u Hrvatskoj koje je objavila IKA.

Odluka pape znači da Kutleša preuzima upravljanje Zagrebačkom nadbiskupijom.

Bozanić objavio priopćenje

Priopćenjem se oglasio i dosadašnji nadbiskup Josip Bozanić.

“Na dan imenovanja mons. Dražena Kutleše za nadbiskupa koadjutora zagrebačkog, 14. veljače 2023. godine, rekao sam: ‘Zbog svoga narušenog zdravlja, jako želim da novi nadbiskup, koji nam je sada dan kao koadjutor, što prije preuzme potpunu odgovornost za svetu Crkvu zagrebačku’. Imajući to u vidu kao i nove okolnosti u Crkvi u Hrvatskoj usred kojih je predsjednik HBK nadbiskup koadjutor, smatrao sam činom ljubavi prema Crkvi zamoliti Svetog Oca da što prije prihvati moje odreknuće. Stoga zahvaljujem papi Franji što je u smislu mog prijedloga danas prihvatio moje odreknuće od službe nadbiskupa metropolita zagrebačkog i time je, snagom Papinog dekreta, mons. Kutleša postao zagrebački nadbiskup. On je sada 77. zagrebački biskup, odnosno 9. nadbiskup metropolit zagrebački. Drevna Crkva zagrebačka, obdarena čudesnim djelovanjem Božjega Duha sada na podlozi sinodskoga hoda i objavljenih Izjava i odluka Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, započinje jedno novo razdoblje što, kako je to redovito bivalo i u prošlosti, ostavlja svoj trag ne samo na crkvenom nego i društvenom području.

Radosna srca čestitam novom zagrebačkom nadbiskupu mons. Draženu Kutleši. On i draga Zagrebačka nadbiskupija bit će uvijek u mojim molitvama. Našega novog Pastira prihvatimo s iskrenim poštovanjem, povjerenjem i obećanjem poslušne suradnje, uključujući ga uvijek u svoje molitve. Od sada treba u euharistijskoj molitvi spomenuti ime novoga nadbiskupa.

Ujedno, ovime obavještavam da će liturgijski početak službe zagrebačkoga nadbiskupa mons. Dražena Kutleše biti u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca u Zagrebu, u subotu 29. travnja 2023. godine s početkom u 10 sati”, piše Bozanić.

