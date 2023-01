Lalovac: Trgovci su Vladu prevalili već šesti put, to su već magareće uši

Podijeli :

Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Ne prestaju reakcije na poskupljenja i rat Vlade i trgovaca. Premijer se u Davosu pohvalio mjerama koje Vlada poduzima da obuzda cijene, no na domaćem terenu dobiva same kritike. Gost Newsrooma bio je bivši ministar financija i saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac koji kaže da će deblji kraj u ratu Vlade i trgovaca izvući - građani.

“Situacija nije dobra, da se putem medija komunicira na taj način. Budimo iskreni, inflacija pogoduje i jednima i drugima – trgovimca da na više zaokruže profite, a državi da putem PDV napuni proračun. Jedini problem su građani koji su između ovog rata i trenutno nisu dobitnici”, rekao je Lalovac.

Što se tiče same inflacije, Lalovac upozorava da “uopće nema govora o tome da ona usporava”.

“Vlada je imala više modela kako analizirati cijene. Prilikom spuštanja PDV-a mogla je jasno reći ‘mi se odričemo dvije milijarde kuna koje će se kanalizirati građanima’. Bez problema je mogla dobiti podatke, od trgovaca, od DZS-a i odmah tu pratiti je li došlo do promjena cijena. Propustili su. Onda rekli su rekli ‘mi smo vjerovali’. Već prvi put su vas trgovci prevalili, a to je bio PDV. Sad isto pričaju, cijelo vrijeme slušam ‘mi smo vjerovali’… Nisu vas sad kod eura prevalili prvi put, ovo je već šesti put, ovo su već magareće uši. Vlada je više puta propustila dobiti povratnu informaciju što se događa na tržištu”, kaže Lalovac te dodaje:

“Mi smo tražili u devetom mjesecu da se u Saboru raspravi što je s cijenama. Sabor dvije godine nije htio raspravljati o jedinom izvješću koje postoji – Polugodišnja informacija o stabilnosti cijena. To je jedini dokument o kojem možemo raspravljati, podnosi ga HNB koji se prema članku 3. Zakona o HNB-u brine o stabilnosti cijena. Dvije godine uopće ne žele raspravljati o tome. Postoji čak dokument koji se čuva u ladici”.

Bivši ministar financija upozorava da se na tržištu događaju ozbiljni poremećaji. “Vlada je bila dala paket mjera i opet nikog nije pitala povratno što se događa. ovo što se dogodidilo 1. siječnja je najmanje bitno, nama se nešto ozbiljno događa. Operativno je to potpuni fijasko svih institucija, od Sabora koji ne raspravlja do svih institucija koji to prate. Imamo i ozbiljan problem regulatora.”

Najavu o silnim inspekcijama i kaznama naziva komičnom situacijom: “Moš mislit, 200-300 tisuća eura kazni, a građani plaćaju 11, 12, 13 ili koliko kuna kruh. Jaja ne možeš dobiti ispod 25 kuna. To se dogodilo u godinu dana. I da nijedna institucija, nitko se tamo nije pitao – dajemo subvencije, imamo mjere, smanjujemo PDV, a nemamo povratnu informaciju”.

“Nema te inspekcije koja može smanjiti cijenu”

Sve je to, kaže, dovelo do pada standarda građana.

“To je sada proliveno mlijeko. Došlo je do drastično pada građana, 10-20 posto, onima s najnižim primanjima i preko 50 posto. Što sad? Nema koja može smanjiti cijenu. Svaku kaznu, sve će ponovno trgovci prebaciti na potrošače. Nitko nije uspio pobijediti tržište, nije uspio ni SSSR, nema kojim aparatom nisu probali, njima se tržište slomilo, ali nisu ga pobijedili”, rekao je Lalovac.

Vlada bi se prema njegovom mišljenju trebala fokusirati na podizanje standarda građana, odnosno rast plaća.

“Ono na čemu se sad treba radii je na povećanju plaća. Cijene će se kroz određeno razdoblje doći do neke nivelacije. Nije nekom lancu u Hrvatskoj u interesu da mu kupac ode u Sloveniju. Ozbiljan problem je da hrvatski građani imaju premalo novca za kupiti artikl. Vlada mora nastaviti raditi reforme, sjest s poslodavcima, vidjeti gdje im dalje olakšati, gdje ih kao država guše. Vlada se ne smije prepasti, mora ubrzati reforme”, rekao je.

“Čujemo samo hvalospjeve premijera – politički sam uspio izgurati euro. Svaka čast. Ali ono što je ključno za život građana je fijasko. Ponavljam, mora se u reformu sustava plaća, ovakav model je istrošen. Kad ćemo stići plaće Slovenije, Austrije…. Da bismo ih stigli moramo raditi reforme. Ovo je borba za standard. Kako novac koji dobivamo od EU fondova može podići standard građana. Silne milijarde EU ne mogu samo ići da bismo nešto betonirali, morate dizati konkurentnost poduzetništva, hrvatske, da možemo dizati plaće. Cilj EU fondova je dizanje standarda i to je sad politika koju treba voditi jer ne zaboravimo, novca ima, ali nije donio do porasta standarda, to su sad te ključne politike. Ovo čime se oni sad bave je presmiješno – idu s inspekcijama, naslikavaju se za Novu godinu, slikaju s inspektorima – to je presmiješno čak ni komunističke zemlje to tako rade. Jer to je nemoguće, od toga nema ništa”, rekao je Lalovac.