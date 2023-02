Let 3: Možda su ljudi dobro prepoznali da naša pjesma govori o Putinu

Podijeli :

Izvor: N1

Zoran Prodanović Prlja i Damir Martinović Mrle iz Leta 3 gostovali su u Pressingu u kojem su otkrili kako teku pripreme za nadolazeću Doru koja će se ove subote održati u Opatiji.

“Doru smo prihvatili kao jedan od naših projekata. Sve što mi radimo je roman, a sve su naše pjesme dio tog romana, i one se nastave pisati same od sebe. I sad je na red došla i Dora. Ona je i uvod u naše Antivalentinovo. Nastao je interesantan spoj”, rekao je Damir Martinović Mrle.

Zoran Prodanović Prlja kaže kako Let 3 nema natjecateljske porive, ali bend godinama sluša obožavatelje koji govore kako se trebaju natjecati na Dori.

“A mi dobri kakvi jesmo, ispunjavamo želje. Ove godine imamo jako dobru pjesmu, daleko je od sprdnje, to je antiratna pjesma. Pojavljivanje na Dori može imati jedan dugačak domet, a Dora je jedan dobar poligon za gledanost. Treba koristiti i takve prilike da bi umjetnici kao mi prenosili poruke”, rekli su.

Navode kako u pjesmi Mama ŠČ pjevaju o aktualnom ratu u Ukrajini.

“Možda su ljudi dobro prepoznali da se u pjesmi radi o Putinu. Želimo poslati poruku onima koji misle da je planet njihova igračka i upravljaju svima kao marionetama, a u ovom trenutku je Putin istaknuti maneken tog stila pa je došlo na red da mu posvetimo pjesmu”, rekao je Mrle.

Mrle i Prlja kažu da se predsjednik Zoran Milanović gura u priču koja je dosta nejasna jer nemaju osjećaj što ima za reći.

“Zabavno je kad on krene. Nekad nam se stvarno čini da trola ljude. Interesantan tip u svakom slučaju, Picasso je imao plavu fazu, možda je ovo njegova poezija koja je ušla u mutnu fazu”, rekao je Prlja.

Glazbenici objašnjavaju kako pjesma Mama ŠČ može označavati i abecedu koja je otkrivena prije 5 tisuća godina, i krvnu grupu šč, ali da to može biti i uzdisaj pri orgazmu ili meditaciji.

“Mi imamo majice šč, čaše, pivo, sve što jednom čovjeku treba. Ako pobijedimo na Dori, sigurno nećemo pjevati na engleskom. Ne znam mogu li reći da očekujemo pobjedu, ali ispada da nam ljudi daju šansu. Nismo čuli konkurenciju temeljito, ali planiramo to. Prava nas borba tek čeka. Napravili smo si predivne kostime za nastup. Donedavno smo imali kostime apokalipse koji su označavali pet jahača. To su bili rat, kuga, smrt i glad. Peti je bio onaj koji objedinjuje sva 4, a to je HDZ. No, sad smo sašili sasvim nove kostime koje nitko još nije vidio. Svi naši javni nastupi i spotovi su dio onoga što je Let 3. Nije Let 3 samo glazba nego cijeli izričaj, Let 3 se sastoji od ekipe od 20-tak ljudi. Kostimi će doživjeti premijeru u Opatiji. Snimili smo već i spot, čim izvedemo pjesmu na Dori, on izlazi van”, rekao je Prlja.

Mrle i Prlja navode da će promocija pjesme biti još veća ako pobjede na Dori.

“Mi volimo light show i nadamo se da će na Dori biti spektakularan, a na Eurosongu će biti još veći. Jedino nas privlači Light show i noćni život, puno seksa i droge”, kaže Mrle.

Mrle i Prlja kažu kako i doma s djecom svake godine pogledaju Eurosong jer ej to danas opet zanimljivo mlađim generacijama.

“Ljudi vole pratiti kompeticije, a s druge strane to je špica što se tiče produkcijskog karaktera”, kazalo je Prlja.

