U ruševinama kuće u Jandairisu, u Siriji, mjestu koje je u ponedjeljak teško pogođeno katastrofalnim potresom, spasioci su pronašli živo, tek rođeno djetešce koje je pupkovinom još bilo povezano s majkom koja nije preživjela.

Djevojčica je jedina preživjela iz obitelji čiji su svi članovi poginuli u urušavanju četverokatnice.

U tom selu na granici s Turskom spasioci su izvukli tijela njezina oca Abdulaha Mleihana, majke Afre, triju sestara, brata i tetke.

“Tragali smo za Abu Rudajnom (Abdulahov nadimak) i njegovom obitelji. Prvo smo pronašli njegovu sestru, a onda ženu i njega, bili su jedan pokraj drugog”, rekao je u utorak za AFP prijatelj obitelji Halil Savadi koji je bio u stanju šoka.

