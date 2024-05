Peđa Grbin: Trenutno smo na razini kurtoazije s DP-om

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u Newsroomu s Ankom Bilić Keserović komentirao je novu vlast i suradnju HDZ-a s partnerima.

U prvom redu, misli se na Domovinski pokret, koji je kroz pregovore prije formiranja većine inzistirao na svom programu, no pitanje je postoji li ijedan njegov dio u programu nove Vlade. Kritičari tvrde da je “ušlo” samo oko tri posto od onoga na čemu se inzistiralo.

“Kad smo počeli raspravu o Vladi, tražio sam stanku i parafrazirajući Bareta, postavio sam pitanje “Gdje je nestao DP? Gdje se skriva on?”. Većinom je to HDZ-ov program, ali nije problem što unutra nema DP-a nego onoga što je HDZ obećao. Primjerice, dio oko povećanja mirovina, koji je HDZ prepisao od SDP-a, na prosječan iznos od 750 eura do 2028. Unutra nema nijedne mjere kako to ostvariti, samo da će se ostvariti”, rekao je Grbin pa nastavio:

“Dakle, meni je to veći problem od toga gdje je nestao DP. Neka se oni bave time, oni su za to glasali.”

Zastupnica Marija Lugarić je rekla da očekuje podršku HDZ-a oko prijedloga koji je po ovom pitanju poslan u proceduru.

“Kad je 2022. počela inflacijska kriza, tražili smo da se promijeni način izračuna mirovina, kako bi one pratile inflaciju. U posljednje dvije godine zaostaju za inflacijom. Prema podacima Eurostata, inflacija je dvostruko veća od one u eurozoni. I, u vrijeme dok rastu plaće, na isti način ne rastu mirovine. Da nas se poslušalo, umirovljenici bi imali oko 50 eura veće mirovine u prosjeku. Prijedlog smo poslali kroz hitnu proceduru da bi se uvrstio kod sljedećeg usklađenja”, istaknuo je lider SDP-a.

Program je namijenjen za četverogodišnji mandat.

“Ovo je prvi korak prema prosjeku od 750 eura do 2028. Znači, deset posto mirovine moraju rasti ove godine, onda pet posto svaku iduću do 2028. Uz usklađenje. Novca već sad ima i to je moguće ostvariti, želimo da se to ostvari i siguran sam da će cijela opozicija ovo podržati. Imamo priliku da se nešto jednoglasno podrži u Saboru. Idemo napraviti nešto što je dobro za 1,2 milijun građana.”

Ako dođe poziv na dijalog, koji kroz medije premijer Andrej Plenković šalje oporbi, hoće li se odazvati?

“Prije četiri godine bio sam v.d. predsjednika stranke i rekao sam neka pričeka unutarstranačke izbore. Kad je bilo nužno, kao kad je dron pao u Zagreb, odazvali smo se. Otvoreno ću reći, Plenković laže kad kaže da se na takve pozive nismo odazivali. Samo, hoćemo točno čuti što će se na sastanku govoriti.”

Znači li to razgovor svih parlamentarnih stranaka?

“To ne znam. Nemam nikakav problem s tim da on osmisli format. Čekamo poziv.”

Što se tiče saborske većine, nacionalne manjine nisu u idiličnoj situaciji. Posebno SDSS, koji nije unutar vladajuće koalicije, zbog čega bi potencijalno mogli biti uz oporbu.

“Sve oporbene stranke se oko nekih stvari usuglašavaju. Dakle, imali smo praksu svih oporbenih klubova i onda oni odlučuju hoće li u potencijalnoj inicijativi sudjelovati. Ključne su dvije stvari, glasovanje oko povjerenja Vladi i proračunu. Kako će se postaviti, odluka je njihova.”

Domovinskom pokretu daje još jednu priliku da se lex AP ukloni iz hrvatskog pravnog sustava.

“Ili će pokazati da nemaju kičmu ili će napraviti nešto dobro za Hrvatsku. Jer, takva odredba truje sustav i toga se treba riješiti. Nažalost, Ivan Turudić sljedeći tjedan postaje glavni državni odvjetnik i imat će taj alat, zato mu ga želimo maknuti iz ruku”, objasnio je Grbin i dodao:

“Trenutno smo na razini kurtoazije, nemamo neki odnos s DP-om. No, uputili smo prijedlog na raspravu službenim putem.”

Svjetonazorski se čini da HDZ skreće u desno, što je vjerojatno utjecaj Domovinskog pokreta.

“Ne mogu se točno sjetiti tko je od naših zastupnika pitao Plenkovića, a on je zauzeo stav da je jedini pravi oblik obitelji onaj s djecom. Takav nastup i odgovor od njega nisam u posljednjih osam godina nisam nikad vidio. To je zaokret u desno. Ali, zato je tu Europska unija, koja štiti prava građana i temeljne vrijednosti društva više od domicilnih sudova.”

Europski izbori su pred vratima, prije pet godina SDP je bio izjednačen s HDZ-om.

“Postavili smo si cilj ponoviti broj mandata, ali da postotak dobivenih glasova bude bolji. Imamo, bez lažne skromnosti, najbolju listu. Vjerujem da će građani to prepoznati. A i ako gledate po svim anketama prepoznatljivosti, oni su ti koje ljudi najviše percipiraju kad se govori o eurozastupnicima iz Hrvatske.”

Ne smatra da će poraz na parlamentarnim izborima utjecati na rezultat europskih.

“Činjenica je da za hrvatske pojmove imaju nespecifično dugu kampanju. Traje triput duže nego za parlamentarne, a sredstva koja smijete potrošiti su četiri puta manja. Zato im je vidljivost manja”, kazao je Grbin.

Prije parlamentarnih izbora nije dao ni centa za kampanju, hoće li sad?

“Možda sam ispao škrt, ali kroz posljednjih desetak godina sam u SDP-ovu blagajnu uplatio oko 100.000 kuna i moj je posao osigurati sredstva, što i činim. Naravno, svaka donacija je dobrodošla jer nije nevažno tko u Bruxellesu predstavlja Hrvatsku”, izjavio je pa na kraju komentirao novu kandidaturu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima i hoće li biti kandidat SDP-a:

“Odluku donose stranačka tijela, ali prvi ću dići ruku za to, ne vidim problem u tome. Potrebna nam je zaštita, da još neki segmenti kojima HDZ i partneri nisu ovladali, ne dođe u njihove ruke. Predsjednik dijeli odgovornost za vojsku i tajne službe, zbog čega je posebno važno da HDZ ne dođe do toga i potpune kontrole nad državom.”

