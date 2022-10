Podijeli:







Izvor: N1

Liječnica Vesna Potočki Rukavina u N1 Studiju uživo je komentirala zdravstvenu reformu.

“Nama se čini da je to lista dobrih želja, barem što se tiče primarne zdravstvene zaštite. Sve što smo čuli je da treba jačati i reformirati primarnu zdravstvenu zaštitu, a iz mojeg višegodišnjeg iskustva mogu reći da se ne sjećam koliko smo već puta jačali primarnu zdravstvenu zaštitu, ali od toga nismo dobili ništa. Mi smo uputili niz primjedbi i prijedloga, ali čini nam se da se sada ponovo sve donosi političkim odlukama, bez suradnje i usuglašavanja s onima koji godinama rade u tom sustavu”, rekla je.

Kako navodi, iz obraćanja Vilija Beroša u četvrtak nije vidjela ništa pozitivno. “Ne vidimo da će se jačati primarna zdravstvena zaštita tako da će se rasteretiti od one administracije o kojoj govorimo toliko godina. Ne vidim gdje je tu dobrobit za primarnu zdravstvenu zaštitu. Mi upozoravamo na to da smo mi visokoobrazovani administrativni djelatnici i to je nedopustivo. Obiteljska medicina je veoma kompleksna grana medicine i tko nije radio u njoj, a vidim da mnogi koji kreiraju taj zakon nisu radili u njoj, ne znaju koliko je važan kontakt s pacijentom. U toj kadrovskoj devastaciji došlo je do toga da imamo to što imamo – kasno otkrivanje bolesti, povećan broj onkoloških bolesnika i slično, a sve se produbilo covid-krizom”, rekla je.

“Neminovno je da će se ovakvom reformom dodatno produbiti taj jaz jer će se liječnicima otežati posao. Tu su i sistematski pregledi, za koje ne znamo kako će biti organizirati i tko će ih odrađivati. Za mene kao liječnicu koja mentorira mlade liječnike, to je nezamislivo. Dajemo im svu podršku kada kažu da to ne žele”, rekla je.

Kaže da se medicina promijenila. “Zahtjevi koji su pred nama su dijagnostički i terapeutski, a i tu vidimo velike probleme. Ne bih kritizirala mlade liječnike. Samo bih im dala mogućnost da se kvalitetno educiraju te da imaju vremena biti kod dobrih mentora. Medicina je zanat koji se uči godinama. Oni samostalno to ne mogu kvalitetno obavljati. Ako imate tri do pet minuta vremena za pacijenta u obiteljskoj medicini, taj mladi liječnik nije u stanju niti sagledati osnovni karton tog pacijenta, a kamoli da detaljnije prouči problematiku koju taj pacijent ima”, rekla je.